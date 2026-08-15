Stanje se smiruje
Lokaliziran požar na Dugom otoku: "Pod nadzorom je. Na terenu ostaju vatrogasci!"
Požar koji je u petak poslije 20 sati izbio iznad Brbinja na Dugom otoku, lokaliziran je u subotu u 8 sati, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić.
Borba s vatrom bila je iscrpljujuća, ali svi su objekti, a riječ je o privatnim kućama i vikendicama u uvalama, obranjeni.
Požarišna fronta bila je iznimno zahtjevna, tri kilometra duga i jedan široka, na mnogim dijelovima teren je bio neprohodan, kazao je Rudić.
U gašenju vatre sudjelovalo je oko stotinu vatrogasaca, s otoka, dislokacija u Božavi iz Sisačko-moslavačke županije, iz cijele Zadarske županije s ukupno 17 vozila, a u ranim jutarnjim satima uključila su se dva kanadera.
Dio gasitelja koji su došli s kopna na Dugi otok vratit će se u Zadar, ostat će dežurstva i natapanje rubnih dijelova, istaknuo je Rudić.
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10:15
prije 0 min.
Mještanin opisao trenutke užasa kod Omiša
Naša Katarina Plantak u Čelini kod Omiša, ispred kuće koja je u cijelosti izgorjela, razgovarala je s Karlom, koji je cijelu noć branio svoju kuću od požara. Opisao je dramatične trenutke u kojima su mještani, nakon što su ostali bez vode, kuće branili lopatama, dok su djecu sklonili u Omiš. Na požarište u međuvremenu stiže pomoć iz cijele Hrvatske, a među onima koji su se odazvali je i Mario iz Petrinje, koji je s ocem i sinom dovezao donaciju.
"Ne može se opisati riječima"
"To se ne može opisati riječima, kao da ste u paklu, bili smo okruženi dimom i vatrom, koristili smo vodu koliko smo mogli, imamo poseban vodovod koji je ovisan o struji, ako nestane struje nestane vode i nestalo je struje. I vatrogasci su ostali bez vode, a mi smo ostali s lopatama i neki čudom smo uspjeli sačuvati neke kuće. Uglavnom su izgorjele neke ruševine u našem selu. Ovdje je izgorjela i kuća, najgora slika požara, a smrtni slučaj ne želim ni spominjati, užas", rekao je Karlo našoj Katarini Plantak.
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09:10
prije 1 h
Dobro stanje na požarištu kod Kune Pelješke, vatrogasci saniraju teren
Stanje na požarištu kod Kune Pelješke je dobro, gašenje se nastavlja uz povoljne vremenske prilike, a vatrogasci saniraju gornji dio požarišta prema Dingaču, potvrdio je u subotu zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
"Sinoć smo imali još malo posla u sanaciji. Sad je mirno i napravili smo smjenu ljudi. Sad gazimo brdo i dobro zalijevamo. Vatrogasci su izašli na vrh brda prema Dingaču i helikopter im je dostavio kruške s vodom za gašenje tog dijela. Nadamo se da ćemo gornji dio okružiti i da će to biti dobro“, istaknuo je Simović.
Dodao je da su vremenske prilike na požarištu trenutno povoljne.
"Samo neka ovako i ostane“, rekao je Simović.
Šumski požar buknuo je u petak ujutro na nepristupačnom terenu kod Kune Pelješke, a zbog jakog vjetra brzo se širio prema Potomju. Tijekom dana, uz kopnene vatrogasne snage, na intervenciji su bila i četiri kanadera.
09:04
prije 1 h
Boban: Proglašena je prirodna nepogoda. Ljudi su vraćeni svojim kućama!
Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban s našom Hanan Nanić razgovarao je o velikim požarima koji su posljednjih nekoliko dana zahvatili Dalmaciju.
Boban je iznio najnovije informacije o stanju na požarištima u Splitsko-dalmatinskoj županiji: "Kod Omiša je tijekom noći na jednom malom dijelu izbila vatra, ali hrabri ljudi su je vrlo brzo sanirali. Gori na vrhu Omiške Dinare, ali to će ugasiti kanaderi jer je područje nepristupačno. Prihvatni centri su raspušteni, svi su ljudi vraćeni svojim kućama, 37 turista je smješteno u hotelu u Tučepima."
"Stanje je trenutačno mirno, ali još uvijek smo pod dojmom. Zahvaljujem svim interventim službama, vatrogascima", dodao je.
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08:19
prije 1 h
Više požara u Zadarskoj županiji
U toku noći u Zadarskoj su županiji izbili požari na području Galovca, Prkosa i Zemunika i svi su rano ujutro lokalizirani.
Gorjeli su gusto raslinje i borova šuma.
Na požarištu u Ninskim Stanovima, koje se proteže na oko četiri kilometra, gasitelji su dežurali cijelu noć i nastavit će danas.
08:14
prije 2 h
Požar je lokaliziran
S našom Hanan Nanić razgovarao je Matej Rudić, vatrogasni zapovjednik Zadarske županije.
Rudić je rekao da je požar na Dugom otoku lokaliziran: "Na terenu ostaju vatrogasci, lokalne snage i ispomoć s kopna na sanaciji rubnih dijelova požarišta kako se ne bi ponovno aktivirao. Sve kuće su uspješno obranjene, nema nikakve štete i požar je pod našim nadzorom."
Na pitanje koliko su kanaderi pomogli u gašenju požara, Rudić je odgovorio:
"Radi se o neprohodnom terenu, uz jaki vjetar požar se brzo proširio. Kanaderi su puno pomogli jutros da ga stavimo pod nadzor."
Dodao je da vatrogasci ne mogu govoriti o uzrocima požara.
07:48
prije 2 h
Sinoć je planulo i iznad Kaštela, požar brzo ugašen
Sinoć oko 00:30 sati buknuo je požar i u Rudinama iznad Kaštela. Vatrogasci su požar, srećom, brzo ugasili.
07:45
prije 2 h
Pogledajte katastrofalne snimke s Dugog otoka
07:42
prije 2 h
Na Dugom Otoku obranjene sve kuće. Stigli i kanaderi
Noć je protekla mirno na svim požarištima, osim na Dugom otoku. Sve kuće su obranjene, a na požarište su stigla dva kanadera pa se stanje smiruje. Dio vatrogasaca već se vraća s terena, potvrdio je za N1 glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
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