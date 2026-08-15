Lokaliziran požar na Dugom otoku: "Pod nadzorom je. Na terenu ostaju vatrogasci!"

Naša Katarina Plantak u Čelini kod Omiša, ispred kuće koja je u cijelosti izgorjela, razgovarala je s Karlom, koji je cijelu noć branio svoju kuću od požara. Opisao je dramatične trenutke u kojima su mještani, nakon što su ostali bez vode, kuće branili lopatama, dok su djecu sklonili u Omiš. Na požarište u međuvremenu stiže pomoć iz cijele Hrvatske, a među onima koji su se odazvali je i Mario iz Petrinje, koji je s ocem i sinom dovezao donaciju.

"Ne može se opisati riječima"

"To se ne može opisati riječima, kao da ste u paklu, bili smo okruženi dimom i vatrom, koristili smo vodu koliko smo mogli, imamo poseban vodovod koji je ovisan o struji, ako nestane struje nestane vode i nestalo je struje. I vatrogasci su ostali bez vode, a mi smo ostali s lopatama i neki čudom smo uspjeli sačuvati neke kuće. Uglavnom su izgorjele neke ruševine u našem selu. Ovdje je izgorjela i kuća, najgora slika požara, a smrtni slučaj ne želim ni spominjati, užas", rekao je Karlo našoj Katarini Plantak.

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