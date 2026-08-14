potresni prizori
FOTO / Evo kako jutros izgledaju Omiš i Lokva Rogoznica
Na požarište kod Lokve Rogoznice, a koji je ušao i u Omiš, u 6 sati upućena četiri kanadera, hitna je zbrinula 19 osoba, opožarene su i kuće, a zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri.
"Iza nas je jedna iznimno teška noć, imamo kompliciranu situaciju na području od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara. Protupožarni zrakoplovi su već na lokaciji", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Pogledajte kako jutros izgleda situacija na terenu:
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
U nastavku pogledajte i potresne fotografije snimljene tijekom noćne borbe s vatrenom stihijom kod Omiša:
Ivo Cagalj/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
N1/Vatrogasci 193
N1/Vatrogasci 193
N1
N1/Snimio čitatelj
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