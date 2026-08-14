FOTO / Evo kako jutros izgledaju Omiš i Lokva Rogoznica

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na požarište kod Lokve Rogoznice, a koji je ušao i u Omiš, u 6 sati upućena četiri kanadera, hitna je zbrinula 19 osoba, opožarene su i kuće, a zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri.

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"Iza nas je jedna iznimno teška noć, imamo kompliciranu situaciju na području od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara. Protupožarni zrakoplovi su već na lokaciji", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Pogledajte kako jutros izgleda situacija na terenu:

+ 8 Pogledajte Galeriju Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više Ivana Ivanovic/PIXSELL Manje Ivana Ivanovic/PIXSELL Više / 11

U nastavku pogledajte i potresne fotografije snimljene tijekom noćne borbe s vatrenom stihijom kod Omiša:

+ 5 Pogledajte Galeriju Ivo Cagalj/PIXSELL Manje Ivo Cagalj/PIXSELL Više Zvonimir Barisin/PIXSELL Manje Zvonimir Barisin/PIXSELL Više Zvonimir Barisin/PIXSELL Manje Zvonimir Barisin/PIXSELL Više Zvonimir Barisin/PIXSELL Manje Zvonimir Barisin/PIXSELL Više N1/Vatrogasci 193 Manje N1/Vatrogasci 193 Više N1/Vatrogasci 193 Manje N1/Vatrogasci 193 Više N1 Manje N1 Više N1/Snimio čitatelj Manje N1/Snimio čitatelj Više / 8

Razvoj situacije pratimo OVDJE.