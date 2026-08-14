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potresni prizori

FOTO / Evo kako jutros izgledaju Omiš i Lokva Rogoznica

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14. kol. 2026. 08:17
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14.08.2026., Omis - Kod Omisa i dalje bukti pozar, a tijekom noci je evakuirano oko 200 ljudi. Vatrogasci krecu i s dogasavanjem pozara kod Lokve Rogoznice. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na požarište kod Lokve Rogoznice, a koji je ušao i u Omiš, u 6 sati upućena četiri kanadera, hitna je zbrinula 19 osoba, opožarene su i kuće, a zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri.

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"Iza nas je jedna iznimno teška noć, imamo kompliciranu situaciju na području od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara. Protupožarni zrakoplovi su već na lokaciji", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Pogledajte kako jutros izgleda situacija na terenu:

14.08.2026., Omis - Kod Omisa i dalje bukti pozar, a tijekom noci je evakuirano oko 200 ljudi. Vatrogasci krecu i s dogasavanjem pozara kod Lokve Rogoznice. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
14.08.2026., Omis - Kod Omisa i dalje bukti pozar, a tijekom noci je evakuirano oko 200 ljudi. Vatrogasci krecu i s dogasavanjem pozara kod Lokve Rogoznice. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
14.08.2026., Omis - Kod Omisa i dalje bukti pozar, a tijekom noci je evakuirano oko 200 ljudi. Vatrogasci krecu i s dogasavanjem pozara kod Lokve Rogoznice. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U nastavku pogledajte i potresne fotografije snimljene tijekom noćne borbe s vatrenom stihijom kod Omiša:

Lokva Rogoznica
13.08.2026., Brela: Pogled na katastrofalni pozar u Lokvi Rogoznici iz Brela. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
13.08.2026., Omiš: Pogled na Omiš sa ušća Cetine. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Razvoj situacije pratimo OVDJE.

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Teme
lokva rogoznica omiš požar požar u omišu

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