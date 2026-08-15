Blagdan je Velike Gospe, hodočasnici hrle u marijanska svetišta

Novi zavjet, pak, u posljednjoj knjizi Biblije, Apokalipsi, otkriva veliki i strašni znak zmaja. To je rušilačka, negativna, arogantna sila koja više ne skriva svoje nakane, kako je to bio slučaj kod zmije. To je simbol zla u svijetu, simbol sotone. Nasuprot zmaju drugi je znak: znak žene, kao simbol nježnosti i ljubavi, dobrote i ljepote.