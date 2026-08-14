FOTO / Ljudi bježali pred vatrenom stihijom, noćas ih je gotovo 200 spašeno iz mora

Službenici triju ispostava spasili su ukupno 194 osobe, u najvećem broju evakuacijama sa obale i iz mora te sa plovila, na koja su se penjali u pokušaju sklanjanja od požarne opasnosti, sa najvećom koncentracijom spašenih u području od Nemire do Ruskamena. Ukupan broj spašenih osoba iz mora i sa obalnog pojasa zahvaćenog požarom utvrdit će se po prestanku opasnosti i završetku spašavanja, s obzirom na angažman drugih službi te građana i pravnih osoba.