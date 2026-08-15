Iran pozvao SAD da prizna poraz. Trump: "Zla zemlja ne može imati nuklearno oružje"

„Ovaj tjesnac bit će otvaran i zatvaran samo pod iranskim zapovjedništvom i sve dok ne prihvatite stvarnost poraza i ne prestanete se prepuštati fantazijama, Iran će nastaviti provoditi blokadu“, objavio je iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Haribabadi na X-u rano ujutro u subotu.