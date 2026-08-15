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Iran pozvao SAD da prizna poraz. Trump: "Zla zemlja ne može imati nuklearno oružje"
Iran je pozvao SAD da prizna poraz, dok je predsjednik Donald Trump nazvao Teheran "vrlo zlim" i poručio Amerikancima da se pripreme za nastavak visokih cijena goriva kao posljedice rata.
I dalje nema napretka prema mirovnim pregovorima i u pogledu prometu tankera za naftu kroz strateški Hormuški tjesnac, kao ni znakova da zaraćene strane kreću prema okončanju sukoba koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače.
„Ovaj tjesnac bit će otvaran i zatvaran samo pod iranskim zapovjedništvom i sve dok ne prihvatite stvarnost poraza i ne prestanete se prepuštati fantazijama, Iran će nastaviti provoditi blokadu“, objavio je iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Haribabadi na X-u rano ujutro u subotu.
Ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da Iran nije odlučio nastaviti razgovore sa SAD-om.
U intervjuu objavljenom u subotu u Iranu rekao je da Washington mora ispuniti uvjete u tjesnacu kako bi se nastavio brodski promet tim plovnim putem kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte.
Trump je pozvao Amerikance da prihvate nešto više cijene benzina dok sukob s Iranom traje.
U petak je na političkom skupu u Garden Cityju u New Yorku rekao da plaćanje "malo više za benzin" vrijedi cijene osiguranja da "vrlo zla zemlja" ne može imati nuklearno oružje, što navodi kao jedan od razloga za rat.
U trendu koji je izazvao inflaciju i razočarao birače, prosječna cijena galona benzina u SAD-u u petak je iznosila oko 4,08 dolara, što je 29% više nego godinu ranije, prema Američkom automobilskom udruženju.
Trump, republikanac, vodio je kampanju za reizbor obećavajući smanjenje troškova energije, a demokrati nastoje učiniti posljedice rata temom na kongresnim izborima u studenom.
"Hormuški tjesnac ne može se zauzeti tvitom ili nosačem zrakoplova, izdavanjem naredbe ili održavanjem predizbornog govora", rekao je Haribabadi.
Unatoč prkosnom tonu Irana, ipak i tamo ima znakova ekonomskih posljedica.
Predsjednik Masud Pezeškijan, u komentarima na državnoj televiziji, okrivio je američku blokadu iranskih luka i sankcije na iranski izvoz nafte za visoku inflaciju.
Trump i ministar financija Scott Bessent obećali su nanijeti veću financijsku štetu Iranu. Bessent je u četvrtak u emisiji "Rob Schmitt Tonight" na Newsmaxu rekao da će sljedeći tjedan biti objavljene dodatne mjere protiv Irana.
Teheran svoja ograničenja prometa kroz tjesnac naziva blokadom - izraz koji Washington koristi za svoju prijetnju iranskim brodovima koji napuštaju svoje luke.
"Ono što radimo je velika usluga za svijet, ne samo za nas same... i stvarno radimo odličan posao", rekao je Trump, dodajući da 260-dnevno raspoređivanje američkog nosača zrakoplova koji podržava ratne napore "nije ni približno dovoljno dugo".
Samo dva broda prošla su kroz Hormuški tjesnac u petak, prema analizi tvrtke za praćenje brodova Kpler.
Neki brodovi mogu prijeći tjesnac neotkriveno s isključenim transponderima, ali te brojke nisu ni blizu onima od 130 brodova koji su svakodnevno prolazili prije rata.
Brodovi koji se usude ploviti tjesnacem bez iranskog dopuštenja riskiraju napade raketama ili dronovima.
Nacionalna naftna kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata Abu Dhabi objavila je da su dva njezina broda napadnuta dok su prolazila tjesnacem u četvrtak navečer, a državna novinska agencija Emirata WAM izvijestila je da je još jedan brod napadnut u petak.
Preliminarni lipanjski sporazum o okončanju rata je u raspadu.
„Nismo dobili primirje koje bismo sada htjeli produžiti“, rekao je Arakči. „Imali smo 'kraj rata', a sada je nastala nova situacija.“
Napadi hutista koje podržava Iran u Jemenu obnovili su zabrinutost zbog širenja regionalnog rata.
Međunarodno priznata jemenska vlada objavila je da su hutisti u petak ispalili šest balističkih projektila na crvenomorsku luku Moču, ubivši četiri civila.
Novinska agencija SABA, kojom upravljaju hutisti, citirala je vojni izvor koji je rekao da je skupina dronom ciljala Aramcovo postrojenje u saudijskom gradu Nadžranu.
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