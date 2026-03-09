Počinje vojni rok - prvi ročnici ulaze u tri vojarne. Ovo su detalji

Obvezan vojni rok u Hrvatskoj je postojao do 2007. kada je ukinut te se vraća nakon gotovo 20 godina i godišnje će u Oružane snage RH (OSRH) na TVO biti pozivano do 4000 ročnika, u pet naraštaja, a prve ročnike na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja danas će dočekati potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Tihomir Kundid.