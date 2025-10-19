Na zgradi Jurice Pavičića osvanula uvredljiva poruka: "Te homoerotske fantazije mogu realizirati negdje drugdje"

Frapantno mi je da me proziva kao komunjaru, što nikada nisam bio za razliku od ljudi koji su proteklih tjedana potpirivali ovakvu atmosferu, od Josipa Jovića u Hrvatskom tjedniku, koji je još uvijek partijski sekretar Slobodne Dalmacije jer nikome nije imao predati svoju funkciju do profesorice Mirjane Kasapović koja nam prigovara da primamo novce od Ministarstva", komentirao je Pavičić prijeteću poruku, poručivši da mu ništa neće ovaj dan pokvarit, piše Jutarnji.