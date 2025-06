Štrajk u srednjim školama na kraju nastavne godine!

- Goruća tema nam je reforma strukovnog obrazovanja u 320 strukovnih škola. Mi nismo htjeli štrajkati u vrijeme zaključivanja ocjena i ispita državne mature, no izostanak socijalnog dijaloga je prevagnuo. Nije došlo do poziva iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na dogovor. Zašto je više od 5000 članova dvaju sindikata u srednjim školama i dalje spremno ići u štrajk u najdelikatnijem trenutku? Jesu li to bezveznjaci kojima nije stalo do djece, koji su moralne nule i koje su sindikati zaslijepili? Naglasak je upravo na najavi frontalnog uvođenja reforme strukovnog obrazovanja u sve škole od jeseni. Mi smo protiv neozbiljne reforme, izjavio je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, prenosi Jutarnji.