Letačke aktivnosti provode se na cijelom teritoriju Hrvatske - na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Zadarske i Ličko-senjske županije, na visini od zemlje do iznad 15 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, ističe MORH.