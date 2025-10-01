Oglas

redovite Letačke aktivnosti

MORH najavio prelete Rafalea, očekujte buku

Hina
01. lis. 2025. 11:05
Zagreb Airshow 2025 Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

U sklopu planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ)  piloti 191. eskadrile lovačkih aviona, 91. krila HRZ-a, svakodnevno provode redovite dnevne i noćne letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo obrane RH.

Letačke aktivnosti provode se na cijelom teritoriju Hrvatske -  na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Zadarske i Ličko-senjske županije, na visini od zemlje do iznad 15 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, ističe MORH.

Obuka pilota na Rafaleima odvija se svakodnevno, uz poštovanje sigurnosnih normi i zakonskih propisa RH, dodaje MORH.

Ministarstvo obrane RH također navodi da "Hrvatsko ratno zrakoplovstvo svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj".

Prilikom redovitih letačkih aktivnosti borbenih aviona Rafalea ne očekuje se probijanje zvučnog zida, ali je moguća kratkotrajna pojačana buka, dodaje se u priopćenju.

MORH Rafalei

