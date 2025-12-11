Oglas

užas na savi

Nakon prevrtanja čamca s migrantima u Slavonskom Brodu preminule tri osobe: "Građani su čuli zapomaganje"

Hina
11. pro. 2025. 12:44
11.12.2025. Slavonski Brod - Prevrnuo se čamac u Savi u Slavonskom Brodu u četvrtak rano ujutro, policija je iz hladne rijeke izvukla više od deset ljudi. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

U Savi u Slavonskom Brodu, rano jutros stradala je grupa migranata koja je čamcem pokušala prijeći rijeku. Preminule su tri osobe, potvrdila je policija.

Dojavu o prevrtanju čamca policija je primila u 5.20 sati. Obaviješteni su da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć te su na mjesto događaja upućene policijske ophodnje i druge žurne službe.

Prvo su građani čuli zapomaganje osoba i priskočili u pomoć, a onda su na teren izašli policijski službenici te iz hladne rijeke Save izvukli 13 stranih državljana.

Voditelj Službe za granicu Policijske uprave brodsko-posavske Ivica Ostrun rekao je da se radi o državljanima Kine i jednom državljaninu Turske.

Dodaje da se radi o odraslim osobama, sedam ženskih i šest muških osoba.

Ivica Ostrun
N1

Tri osobe su preminule, objavila je policija.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.

Ravnatelj slavonsko-brodske bolnice Josip Samardžić izjavio je da su jutros nakon nesreće primili 13 osoba, šest muškaraca i sedam žena te da se, osim u slučaju preminulih osoba, kod većine radilo o lakšim ozljedama i pothlađenosti.

"Procjenjujemo njihovo stanje iz trena u tren, iako se radi o pothlađivanju. Savladamo komunikacijske barijere ali liječenje je u tijeku", istaknuo je Samardžić.

Teme
Slavonski Brod migranti policija

