Nakon prevrtanja čamca s migrantima u Slavonskom Brodu preminule tri osobe: "Građani su čuli zapomaganje"

U Savi u Slavonskom Brodu, rano jutros stradala je grupa migranata koja je čamcem pokušala prijeći rijeku. Preminule su tri osobe, potvrdila je policija.
Dojavu o prevrtanju čamca policija je primila u 5.20 sati. Obaviješteni su da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć te su na mjesto događaja upućene policijske ophodnje i druge žurne službe.
Prvo su građani čuli zapomaganje osoba i priskočili u pomoć, a onda su na teren izašli policijski službenici te iz hladne rijeke Save izvukli 13 stranih državljana.
Voditelj Službe za granicu Policijske uprave brodsko-posavske Ivica Ostrun rekao je da se radi o državljanima Kine i jednom državljaninu Turske.
Dodaje da se radi o odraslim osobama, sedam ženskih i šest muških osoba.
Tri osobe su preminule, objavila je policija.
U tijeku je kriminalističko istraživanje.
Ravnatelj slavonsko-brodske bolnice Josip Samardžić izjavio je da su jutros nakon nesreće primili 13 osoba, šest muškaraca i sedam žena te da se, osim u slučaju preminulih osoba, kod većine radilo o lakšim ozljedama i pothlađenosti.
"Procjenjujemo njihovo stanje iz trena u tren, iako se radi o pothlađivanju. Savladamo komunikacijske barijere ali liječenje je u tijeku", istaknuo je Samardžić.
