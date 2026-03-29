Nastavlja se sanacija posljedica nevremena, u Zagreb stigla i vatrogasna pojačanja

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati u subotu do 7 sati u nedjelju na području Hrvatske zabilježeno je 670 vatrogasnih intervencija na kojima su kumulativno sudjelovale 792 vatrogasne organizacije s ukupno 2975 vatrogasaca i 862 vatrogasna vozila. Ti podaci uključuju tehničke intervencije vezane za nevrijeme i sve ostale intervencije u protekla 24 sata.