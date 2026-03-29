ZBRAJA SE ŠTETA

Nastavlja se sanacija posljedica nevremena, u Zagreb stigla i vatrogasna pojačanja

Hina
29. ožu. 2026. 13:36
Vatrogasci nastavljaju sanirati posljedice jakog nevremena koje je pogodilo nekoliko hrvatskih županija, u posljednja 24 sata zabilježeno je ukupno 670 vatrogasnih intervencija, najviše u Zagrebu gdje su pristigla i dodatna vozila te vatrogasne snage za rad na visini.

Intervencije se odnose uglavnom na uklanjanje srušenih stabala i grana s prometnica te na sanacije oštećenih objekata, izvijestili su u nedjelju ujutro iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati u subotu do 7 sati u nedjelju na području Hrvatske zabilježeno je 670 vatrogasnih intervencija na kojima su kumulativno sudjelovale 792 vatrogasne organizacije s ukupno 2975 vatrogasaca i 862 vatrogasna vozila. Ti podaci uključuju tehničke intervencije vezane za nevrijeme i sve ostale intervencije u protekla 24 sata.

U Gradu Zagrebu bile su 402 intervencije, angažiran je 1958 vatrogasac te 518 vozila, a u Zagrebačkoj županiji na 102 intervencije, angažirano je bilo 429 vatrogasaca te 145 vozila.

Varaždinska županija bilježi 12 intervencija u kojima je bilo angažirano 47 vatrogasaca i 13 vozila, Koprivničko-križevačka 31 intervenciju, s 95 vatrogasaca i 34 vozila, a Karlovačka 18 intervencija, 58 vatrogasaca i 22 vozila.

Prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na ispomoć u Grad Zagreb upućena su vozila za rad na visini s posadama iz JVP Varaždin, Čakovec, Daruvar, Koprivnica i Petrinja.

Vozila i posade su jutros raspoređene po vatrogasnim postajama JVP Grada Zagreba i to: JVP Varaždin u Vatrogasnu postaju Dubrava, JVP Čakovec u Vatrogasnu postaju Jankomir, JVP Daruvar u Vatrogasnu postaju Novi Zagreb, JVP Koprivnica u Vatrogasnu postaju Žitnjak i JVP Petrinja u Vatrogasnu postaju Centar.

"U koordinaciji sa zapovjednikom JVP Grada Zagreba, u Zagreb smo poslali 5 vozila za rad na visini s ljestvama od 32 metra te potrebnom opremom, čime ćemo ubrzati sanaciju objekata i oštećenih stabala. Odjeljenja će biti angažirana na 2 do 3 dana", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

