Evo kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan

U nedjelju će u zapadnim krajevima unutrašnjosti prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme s kraćim sunčanim razdobljima. Više oblaka, mjestimice s kišom, očekuje se u Slavoniji i Baranji te u gorskoj Hrvatskoj, gdje će snježna granica biti na oko 600 metara nadmorske visine. Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i pojavu tzv. burine kape na priobalnim planinama. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati jaka tramuntana i bura, u Velebitskom primorju na udare olujna, mjestimice i orkanske jačine. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti će se kretati između 8 i 13 °C, u gorju oko 5 °C, a na Jadranu od 14 °C na sjeveru do 18 °C na srednjem i južnom dijelu.