Evo kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan

Ciklona Deborah premjestila se nad Egejsko more, dok se sa zapada nad zapadnu i srednju Europu proteže greben visokog tlaka azorske anticiklone.
U sklopu ciklone Deborah velika količina nestabilnog zraka zadržava se nad istokom Balkana, što podržava oblačno vrijeme s povremenim oborinama. U višim slojevima atmosfere uspostavilo se sjeveroistočno i sjeverno strujanje u kojem vlažan, maritimni atlantski zrak prodire nad europsko kopno.
Nova ciklona s Atlantika tijekom ponedjeljka će prodrijeti nad srednju Europu i brzo se premještati prema sjevernim padinama Alpa. Nestabilan hladan zrak zaobići će zapadne ogranke Alpa i formirati genovsku ciklonu, uzrokujući na francuskoj Azurnoj obali olujni mistral. Manja količina nestabilnog zraka zaobići će Alpe kroz Bečka vrata, pa će nad sjevernim Jadranom doći do razvoja plitke ciklone uz jaku do olujnu tramuntanu i buru.
Ciklona nad Genovskim zaljevom i ciklona nad Jadranom spojit će se sredinom tjedna u veliki ciklonalni vrtlog koji će stacionirati nad Sredozemljem, južno od Italije, pred obalom sjeverne Afrike. Razvoj vremenske situacije nad našim krajevima bit će pod utjecajem tog ciklonalnog polja i velike ciklone, dok će se u višim slojevima nastaviti pritjecanje ostataka hladnog i vlažnog zraka ciklone Deborah.
U nedjelju će u zapadnim krajevima unutrašnjosti prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme s kraćim sunčanim razdobljima. Više oblaka, mjestimice s kišom, očekuje se u Slavoniji i Baranji te u gorskoj Hrvatskoj, gdje će snježna granica biti na oko 600 metara nadmorske visine. Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i pojavu tzv. burine kape na priobalnim planinama. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati jaka tramuntana i bura, u Velebitskom primorju na udare olujna, mjestimice i orkanske jačine. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti će se kretati između 8 i 13 °C, u gorju oko 5 °C, a na Jadranu od 14 °C na sjeveru do 18 °C na srednjem i južnom dijelu.
U ponedjeljak i utorak očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. Povećana naoblaka zadržat će se u istočnim krajevima unutrašnjosti te na jugu Jadrana. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 4 °C, a na Jadranu oko 8 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti će biti oko 12 °C, a na Jadranu oko 16 °C.
U srijedu i četvrtak slijedi novo naoblačenje uz rijetke pljuskove kiše kao posljedica prodora hladnog i nestabilnog zraka sa sjevera, dok na Jadranu mjestimice može biti i grmljavinskih nevera. Ponovno će zapuhati jak, mjestimice i olujan sjeverni vjetar, a na Jadranu tramuntana i bura. Temperature zraka bit će u padu za dva do tri stupnja, pa će jutarnje u unutrašnjosti iznositi oko 2 °C, a na Jadranu oko 6 °C. Najviše dnevne temperature bit će oko 10 °C u unutrašnjosti i oko 14 °C na Jadranu.
Od petka pa do kraja produženog vikenda očekuje se stabilnije vrijeme, promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. Najviše dnevne temperature zraka bit će u porastu, pa bi se u nedjelju i ponedjeljak u unutrašnjosti mogle popeti i do 20 °C, dok će na Jadranu, uz slabe vjetrove dnevne cirkulacije, dnevne temperature biti oko 16 °C.
