Plenković: Jadranski naftovod je spreman opskrbiti naftom rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj

Rebalans proračuna glavna je tema sjednice Vlade na kojoj se uvodno obratio premijer Andrej Plenković. Bila je to prilika i da se osvrne na netom završeno okupljanje europskih čelnika u Kopenhagenu.
Plenković je na početku spomenuo sastanak europskih čelnika u Danskoj. "Prevladavajući konsenzus je da se naprave iskoraci u financiranju jačanja obrambenih sposobnosti članica", kazao je premijer.
"Imali smo važne bilateralne asatanke, s Orbanom. Odbacili smo teze da Hrvatska nastoji profitirati u ratno vrijeme. Naprotiv, Hrvatska sa svojim kapacitetima nastoji pomoći za osiguravanje energetske sigurnosti u ovom dijelu Europe. Jadranski naftovod je spreman u potpunosti opskrbiti naftom rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj", napomenuo je. Najavio je skori sastanak predstavnika Janafa i MOL-a.
"Razgovarao sam i s Vučićem oko američkih sankcija NIS-u. Nadamo se da će doći do izmjene vlasničke strukture u NIS-u. Janaf opskrbljuje 90 posto potreba nafte u Srbiji", poručio je, prenosi tportal.
Govorio je i Danu starijih osoba. "Izdvojit ćemo 210 milijuna eura za godišnji dodatak za 1,3 milijuna umirovljenika. Dodatak se računa - godina staža puta 6 eura. Povećat ćemo prosječnu mirovinu na 740 eura. Do kraja mandata, sredine 2028. prosječna mirovina će doseći 800 eura", poručio je Plenković.
Podsjetio je da je EK ovaj tjedan uplatila 835 milijuna eura iz NPOO. "Hrvatska u potpunosti i na vrijeme ispunjava sve reforme i indikatore. Među onima smo koji su najučinkovitiji", dodao je premijer.
Rebalansom proračuna smanjit će se subvencije za energiju. Naime, nakon što je usvojen 9. paket mjera smanjeno je subvencioniranje za električnu energiju, plin i toplinsku energiju, čime bi i opterećenje za proračun trebalo biti manje.
Taj višak novce preusmjerit će se za godišnji dodatak na mirovine, odnosno tzv. 13. mirovnu. Vlada predlaže da prvi godišnji dodatak za umirovljenike iznosi šest eura po godini staža, što znači da će prosječni isplaćeni dodatak biti nešto viši od 170 eura. Prvi dodatak bit će isplaćen u prosincu.
Vlada će sa sjednice u Sabor poslati i konačni prijedlog Zakona o obrani, kojim se uvodi obavezni vojni rok.
Također će biti raspisani i izbori za Gradsko vijeće Đakova, koje je jedini grad u kojem se nakon lokalnih izbora ranije u godini nije uspjela sastaviti većina.
