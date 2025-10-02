N1 ekskluzivno doznaje: JANAF i MOL idući tjedan idu u pregovore

Preokret u odnosima Mađarske i Hrvatske nakon teških optužbi Mađara da Hrvatska želi profitirati na ukrajinskom ratu i sankcijama Rusiji. Kako je za N1 ekskluzivno potvrđeno iz Janafa, već idućeg tjedna predstavnici MOL-a stižu u Zagreb na pregovore na kojima bi se trebalo dogovoriti da, umjesto iz Rusije, naftu putem hrvatskog Janafa uvoze - iz Europe.

Ista je tema bila na dnevnom redu sastanka premijera Andreja Plenkovića i Viktora Orbana na marginama sastanka europskih čelnika u Kopenhagenu.

Vodstvo MOL grupe spremno doći u Zagreb

Mađarska, čini se, popušta pod pritiskom EU da prestane kupovati rusku naftu. Za N1 iz uprave Janafa stiže ekskluzivna potvrda: MOL idućeg tjedna sjeda za stol i kreću pregovori o dostavi sirove nafte za Mađarsku - JANAF-ovim cijevima.

"Mogu podijeliti s hrvatskom javnošću da je JANAF poslao formalnu ponudu MOL grupi da pokrije sve njihove preradbene kapacitete, i da smo dobili odgovor da je vodstvo MOL grupe, predvođeno njihovim potpredsjednikom, spremno doći na pregovore u Zagreb početkom listopada. To je sad", rekao je Vladislav Veselica.

Da novi topliji vjetrovi pušu na relaciji Budimpešta Zagreb, nakon izravnih optužbi Mađara da Hrvatska želi profitirati na ukrajinskom ratu, dali su naznačiti u svojim istupima hrvatski i mađarski premijer koji su razgovarali na marginama sastanka EU čelnika u Kopenhagenu.

Koji je interes Hrvatske, a koji Mađarske?



"Razgovarao sam s mađarskim premijerom Orbanom oko situacije koja je po našem sudu medijski dobila jedan nepotrebno negativan prizvuk nakon izjava mađarskog ministra Szijarta.

Odbacili smo te teze. Naprotiv, JANAf je tu kako bi ne samo osigurao opskrbu naftom Hrvatske, nego i susjednim državama Mađarskoj i Slovačkoj", izjavio je premijer Plenković.

Nakon teških riječi, mađarski premijer okreće ploču pa je tako napisao slijedeće:

"Upravo sam završio sastanak s hrvatskim premijerom Plenkovićem. Pregovori Janafa i MOL-a kreću, kako doznajemo, početkom idućeg tjedna i ključna stvar naravno bit će - cijena", rekao je pa nastavlja:

"Interes mađarske vlade je osigurati što jeftinije izvore energije za mađarsko gospodarstvo i kućanstva. Hrvatska je povijesni strateški partner Mađarske, a Mađarska će uvijek Hrvatskoj iskazivati povijesno zasluženo poštovanje.

Mađarska je već dulje vrijeme, a posebno nakon izravnog poziva američkog predsjednika Trumpa - pod žestokim pritiskom da obustavi kupovinu nafte od Rusa.

I danas ponovno, Mađare na prekid slanja novca u Rusiju poziva ukrajinski predsjednik.

"Trebali bismo podržati poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se prestane kupovati rusku naftu... Dečki iz Mađarske to moraju jasno čuti. Energija iz SAD-a i i drugih partnera može nadomjestiti ruske energente", rekao je Volodimir Zelenski.

JANAF odbacuje tvrde Budimpešte o visokim cijenama transporta

Hrvatski JANAF jedan je od takvih partnera. Testovi su pokazali da može nadomjestiti dostavu za cjelokupni kapacitet prerade dviju MOL-ovih rafinerija.

"Do sastanka bi trebalo doći u prvih 10-ak dana listopada i tu je na njima da dogovore okvir za provedbu politike i cijene koje trebaju biti usporedive sa onima na tržištu bilo gdje u Europi", govori Plenković.

Iz JANAF-a također odbacuju tvrdnje službene Budimpešte da koriste priliku i dižu cijene transporta.

Kažu: cijene određujemo prema istim kriterijima za sve klijente.

Jedan tanker - 15 milijuna eura razlike

"Kad je riječ o retorici MOL grupe, ako usporedimo benchmark cijenu koju im daju Russian export blenda sa benchmark cijenom na mediteranskom tržištu, na milijun barela, na jednom tankeru razlika je 15 milijuna dolara. Rekao bih da je to jedini razlog zašto imaju tu retoriku", smatra Veselica.

Tko je tu dosad bio profiter lako je zaključiti. Vrlo skoro vidjet ćemo hoće li Mađarska pristati jeftinu rusku naftu zamjeniti onom koju joj JANAF može dostaviti po europskim tržišnim cijenama.