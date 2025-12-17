Počinje isplata godišnjeg dodatka na mirovinu: Iznos ovisi o godinama staža

U petak 19. prosinca 2025. počinje isplata godišnjeg dodatka svim korisnicima mirovine. U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. listopada 2025., visina godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskog staža za 2025. godinu iznosi 6 eura, javlja HZMO.
Godišnji dodatak dobit će 1 228 090 korisnika mirovina za što je osigurano 217.561.812,00 eura iz Državnog proračuna. Podsjećamo da je Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN, 96/25), koji je na snazi od 1. srpnja 2025., u sustav mirovinskog osiguranja uveden novi institut - godišnji dodatak.
Isplata godišnjeg dodatka pripada svim korisnicima mirovine svake kalendarske godine za koju se isplaćivala mirovina. Visina godišnjeg dodatka na mirovinu određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu mirovinskog staža.
Mirovinski staž za određivanje mirovine obuhvaća staž osiguranja, staž osiguranja s povećanim trajanjem, poseban staž, pridodani staž i dodani staž, odnosno staž na temelju kojeg je određena visina mirovine.
Napominjemo da je godišnji dodatak na mirovinu izuzet od ovrhe, ne podliježe oporezivanju te ne ulazi u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.
