Počinje isplata godišnjeg dodatka na mirovinu: Iznos ovisi o godinama staža

Godišnji dodatak dobit će 1 228 090 korisnika mirovina za što je osigurano 217.561.812,00 eura iz Državnog proračuna. Podsjećamo da je Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN, 96/25), koji je na snazi od 1. srpnja 2025., u sustav mirovinskog osiguranja uveden novi institut - godišnji dodatak.