Nema što nije napalo voćke. Stručnjak: "Neće biti nestašice, ali će biti skuplje"

"Okrutna je činjenica da su ljudi sadili neke sorte poput oraha ili lijeske, a 80 posto površina pod orahom i 50 posto pod lijeskom nikada neće roditi. Od ukupnih 40-ak tisuća hektara voćnjaka u Hrvatskoj, površine pod jabukama smanjene su na oko 3.500 hektara. Jabuka, kruška i šljiva zahtijevaju izuzetno velik udio ljudskog rada, dakle ručnu berbu. Osim toga, zbog zelenih politika sve je manje dozvoljenih zaštitnih sredstava, insekticida i fungicida, pa je svake godine sve više nametnika. Primjerice, protiv smrdljivog martina nema učinkovitog sredstva, a pravi nam strašne probleme. Puno je velikih problema i sve je manje mladih ljudi koji odlučuju saditi voće. A voćarstvo podrazumijeva dugoročne nasade. Kad posadite jabuku, krušku, šljivu ili trešnju vi ste za to vezani 20-30 godina. Nije to kao kod povrćara koji sade zelenu salatu, krastavac, krumpir pa ako im to ne ide, onda posade nešto drugo", objašnjava.