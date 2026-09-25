prekinut tramvajski promet
Nesreća u Ilici: Sudarili se taksiji, nastao kaos
U poslijepodnevnim satima došlo je do sudara u blizini Črnomerca, na križanju Ilice i Svetog Duha/Selske. Kako doznaje Jutarnji list, sudarila su se dva taksija.
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Zbog nesreće je prekinut tramvajski promet, a dodatni kaos i zastoj nastao je jer automobili i autobusi mogu proći po samo jednoj, srednjoj traci.
Zasad nema informacija o ozlijeđenima, piše novinar Jutarnjeg lista Hrvoje Slišković.
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