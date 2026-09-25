Sud dopustio opsežne provjere birača: Hoće li mnogi izgubiti pravo glasa?

Kylie Cooper/REUTERS

Vrhovni sud SAD-a u petak je ponovno aktivirao proširenu bazu podataka o imigraciji za koju vlada predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da joj je cilj borba protiv glasanja stranaca bez državljanstva, a kritičari upozoravaju da ugrožava pravo glasa i onih birača koji ispunjavaju uvjete.

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Suci su prihvatili zahtjev ministarstva pravosuđa za poništenjem ranije odluke nižeg suda kojom je dužnosnicima saveznih država zabranjeno korištenje brojeva socijalnog osiguranja i drugih podataka za opsežne provjere državljanskog statusa registriranih birača.

Vladin sustav razmjene podataka jedna je u nizu akcija kojima se jača uloga federalnih vlasti u izbornom procesu, uoči izbora na sredini mandata u studenome na kojima Trumpovi republikanci nastoje zadržati kontrolu nad Kongresom.

Ustav SAD-a u pravilu primarnu ovlast za vođenje i organizaciju izbora daje saveznim državama, piše Reuters.

Ministarstvo domovinske sigurnosti prošle je godine proširilo saveznu bazu podataka o strancima poznatu kao SAVE, korištenu za provjeru državljanstva i imigracijskog statusa.

Nova verzija korisnicima je omogućila pretraživanje velikog broja zapisa, kao i pretrage pomoću brojeva socijalnog osiguranja pojedinaca.

Od tada je nekoliko saveznih država predvođeno republikancima usporedilo svoje popise birača s tom bazom, a onima za koje se pokazalo da navodno nemaju prava državljanstva ukinuta je registracija za glasanje.

Kritičari smatraju da takvi potezi republikanaca nisu toliko potaknuti zabrinutošću za sigurnost izbora, koliko stjecanjem političke prednosti smanjenjem biračkog tijela. Gubitak biračkog prava time prijeti i građanima s pravom glasa koji su često skloni demokratima, tvrde protivnici SAVE-a.

Udruge za zaštitu prava koje su podnijele tužbu za blokiranje izmijenjenog sustava navodile su da je novi pristup doveo do pogrešnog brisanja s popisa velikog broja osoba koji su pogrešno identificirani kao stranci, prenosi Reuters.