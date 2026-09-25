Ružić i udruge o borbi protiv nasilja nad ženama

Patrik Macek/PIXSELL

Udruge koje rade na prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i resorni ministar Alen Ružić sastali su se u petak i dogovorili osnivanje operativnih radnih skupina koje će razraditi probleme i provediva rješenja, kako bi se iskustva iz pojedinačnih slučajeva pretvorila u sustavna rješenja.

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Sudionici sastanka ocijenili su da je snažno partnerstvo institucija i civilnog društva nužno za stvaranje nove paradigme društva koje nasilje nad ženama i drugim ranjivim osobama ne prihvaća kao neizbježnu pojavu, nego ga nastoji spriječiti prije nego što se dogodi.

"Ne želimo da ovaj sastanak završi popisom problema koje svi već poznajemo. Želimo da svaki prepoznati problem dobije zadatak, odgovornost, rok i rješenje", priopćio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ružić nakon sastanka.

Mnogo je učinjeno, ali dok postoje žene koje sustav nije uspio zaštititi na vrijeme, imamo obvezu tražiti što možemo napraviti bolje, dodao je.

"Sljedeći korak mora biti snažnija prevencija - povezivanje znanja, informacija i resursa države i civilnog društva kako bismo djelovali prije nasilja, a ne samo nakon njega", poručio je ministar.

Predstavnice udruga na sastanku su iznijele niz konkretnih problema i prepreka s kojima se susreću u svakodnevnom radu sa ženama žrtvama nasilja. Njihovo dugogodišnje iskustvo i neposredan kontakt sa žrtvama prepoznati su kao važan izvor za daljnje oblikovanje učinkovitijih javnih politika, istaknuli su iz Ministarstva.

Posebno je istaknuto zajedničko načelo budućeg rada - problem uočen na pojedinačnom slučaju ne treba se rješavati samo za taj slučaj, nego ga pretvoriti u sustavno rješenje za svaku osobu koja se danas ili sutra može susresti s istom preprekom.

Tako iskustvo svake žrtve može pridonijeti tome da sustav bude bolji za sve koji će njegovu pomoć trebati, naveli su.

Na sastanku su usuglašene početne smjernice zajedničkog rada, dinamika i način praćenja provedbe te prvi opći i specifični ciljevi, a dio konkretnih pitanja već je raspravljen danas.

Dogovoreno je osnivanje dviju operativnih radnih skupina, utvrđen je početni hodogram njihova rada i dinamika sazivanja. Radne skupine tematski će razraditi utvrđene probleme, definirati konkretne ciljeve i predlagati provediva rješenja, uz redovito praćenje njihove realizacije.

Sastanak je nastavak ranije najavljene snažnije suradnje Ministarstva i civilnog društva te početak novog ciklusa zajedničkih aktivnosti usmjerenih na prevenciju nasilja i daljnje unaprjeđenje zaštite žrtava.