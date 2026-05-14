ZASTOJ U ILICI

Nesreća u Zagrebu: Smart pokupio dostavljača, bicikl završio pod autom

14. svi. 2026. 20:15
Kod križanja s ulicom Nad lipom, oko 19 sati je došlo do udesa u kojem su sudjelovali mali gradski auto Smart i bicikl

U četvrtak predvečer na zagrebačkom Črnomercu dogodila se prometna nesreća.

U Ilici, kod križanja s ulicom Nad lipom, iza 19 sati, došlo je do udesa u kojem su sudjelovali mali gradski auto Smart i bicikl, javlja Jutarnji.

Naime, vozač Smarta je ‘pokupio‘ dostavljača na biciklu. I dok vozaču Smarta i njegovom autu nije bilo ništa, bicikl dostavljača je ostao zaglavljen ispod automobila.

Kako se čini po slikama koje je Jutarnjem poslao jedan čitatelj, dostavljač je prošao bez ili s minimalnim ozljedama.

Zbog ove su se prometne nesreće počele stvarati gužve u tom i inače vrlo prometnom dijelu grada.

