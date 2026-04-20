Nestala žena s djetetom, policija ih traži, javite im ako ste ih vidjeli

author
N1 Info
20. tra. 2026. 11:25
nestali.hr/Screenshot

Na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba objavljeno je da policija traga za 23-goodišnjom Ivom Martom Dujanić i dvogodišnjom Sofijom Katić.

Navodi se da je nestala 4. ožujka iz Svete Nedelje, gdje joj je bilo i prebivalište.

Na stranicama nestali.hr ističu da se Iva Marta Dujanić, rođena 2003. godine,udaljila s adrese prebivališta, zajedno s djetetom, Sofijom Katić, rođenom 2024. godine.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected]", objavili su.

