Neven Vidaković: Biljana Borzan je već pet godina na godišnjem odmoru u Bruxellesu

Podijeli :

N1

Ekonomist Neven Vidaković komentirao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića najavu novog bojkota trgovačkih centara.

Podsjetimo, u ponedjeljak je Josip Kelemen iz platforme Halo, inspektore, pozvao je građane da se i ovoga petka “suzdrže bilo kakve kupovine, od plaćanja računa, naručivanja dostave, putovanja, pa i odlaska u restorane i kafiće”. Pozvao je i na bojkot tri proizvoda tijekom tjedan dana, kao i bojkot tri trgovačka lanca za koje kaže da su potrošači u Hrvatskoj zaključili da najviše dižu cijene.

Jurčić o bojkotu trgovina: Narod se može samo žaliti, ali prave instrumente ima Vlada. Jedan od tih i ne koristi Borzan: Da nam je netko rekao da ćemo kruh plaćati 10 kuna, pile 50 kuna…

Što je u pozadini bojkota kojega podržavaju i neki vladajući i oporba?

Neven Vidaković kaže da je u pozadini svega “apsolutno savršenstvo nerada i preuzimanje modela ponašanja Borisa Vujčića”.

“On 25 godina priča da ništa ne zna i ništa ne može. On je konzistentan u jednoj istini i jednoj laži. U laži da fiksni tečaj garantira stabilnost cijena, to je potpuna laž, i u istini da on ne zna što radi. I sad imate te političare. Podsjetio bih Biljanu Borzan koja je već 5 godina na godišnjem odmoru u Bruxellesu da glavni ekonomist SDP-a, kad sam ja rekao da je inflacija problem, rekao da ja pričam besmislice”, rekao je.

Borzan najavila da će se o divljanju cijena raspravljati i u Strasbourgu

Europarlamentarka Borzan jučer je u Zagrebu održala konferenciju za medije na kojoj je obećala uvrstiti raspravu o divljanju cijena u istočnoj Europi na plenarnu sjednicu u Strasbourgu.

“Da nam je netko rekao da ćemo kruh plaćati 10 kuna, malu vrećicu kave 50 kuna, jaja 20 kuna, pile 50 kuna? Ovo je stvarnost u kojoj živimo. Srce mi je bilo puno kad sam vidjela prazne trgovine u petak, potrošači se bude i ne dopuštaju da im se dere koža s leđa. Vlada se ponaša kao da to nema veze s njima i diže ruke”, rekla je tom prilikom Borzan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.