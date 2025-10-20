Nevladine udruge: "Za dom spremni" nema dvostruke konotacije, to je ustaški pozdrav

"Kažnjivost takvog pozdrava potvrđena je od strane Europskog suda za ljudska prava u poznatom predmetu Joe Šimunić i nije uopće dvojbeno da se radi o pokliču koji je poticaj na mržnju. Upućujem tu i na recentnu izjavu novog predsjednika Ustavnog suda Frane Staničića koji je i sam rekao da smatra kako taj pozdrav, neovisno o svim reinterpretacijama, nema nikakve dvostruke konotacije već da se radi o službenom pozdravu NDH", rekao je odvjetnik Klaudio Čurin na konferenciji za medije kod spomenika žrtvama Holokausta na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.