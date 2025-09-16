Turudić u srijedu o ZDS-u: Radi li se o prekršajnoj ili kaznenoj zoni?

Sabor u srijedu raspravlja o Izvješću glavnog državnog za 2024., a Ivan Turudić je ranije, u raspravi na odborima, ustvrdio da je DORH samostalno i neovisno pravosudno tijelo, dok oporba tvrdi da se Turudić ponaša kao političar iz redova vladajućih i odugovlači s aferama u državnom vrhu.
Rasprava o izvješću
Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti Izvješće glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2024. godini koje će podnijeti Ivan Turudić, a koje je na nekoliko saborskih odbora prihvaćeno većinom glasova.
Izvješće je glavni državni odvjetnik podnio na 314 stranica, a predstavljajući ga na saborskim radnim tijelima pohvalio se da su, među prioritetima koje je postavio prilikom stupanja na dužnost, u prošloj godini uspjeli u skraćivanju trajanja postupaka pred DORH-om.
Bitno su, kaže, smanjili broj predmeta koji premašuju šest mjeseci trajanja jer, kako je kazao, 'pravda koja je dugotrajna prestaje biti pravda i postaje nepravda'. Kazao je i da je zaustavljen trend porasta broja neriješenih predmeta te da očekuje da će se taj broj i dalje smanjivati jer će biti zaposleno 20 do 30 posto novih državnih odvjetnika.
Rješavanje kadrovske devastacije u DORH-u također mu je bio jedan od prioriteta jer je, kako je naveo, dobna struktura vrlo visoka, iznad 60 godina, no, vjeruje da će novim zapošljavanjima, podizanju plaća, poboljšanjem materijalnih i financijskih uvjeta u sustavu u značajnoj mjeri sanirati taj problem.
Odgovarajući na zastupnička pitanja na odborima, Turudić je rezolutno ustvrdio da je DORH samostalno i neovisno pravosudno tijelo i da ne donosi političke odluke, da nema tempiranja tajminga nekog procesuiranja te da se nikada nije dogodilo da je neka istraga bila zaustavljena.
67 kaznenih prijava za govor mržnje
Među ostalim, naveo je da je prošle godine primljeno 67 kaznenih prijava za govor mržnje, a za zločin iz mržnje je prijavljeno 46 osoba te da se nastavlja kontinuirani rast prijava za kazneno djelo nasilja u obitelji, i to 121 posto, što pripisuje senzibiliziranju javnosti što smatra dobrim.
U opsežnom izvješću koje donosi niz statistika o radu državnih odvjetništava ističe se i da je tijekom prošle godine sudskim presudama ukupno oduzeto 29,5 milijuna eura s osnove imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, što je u odnosu na godinu prije porast 26 posto.
Drugi fokus - korupcijske afere
Sudeći po raspravama na saborskim odborima, očekuje se da će na plenarnoj raspravi dominirati optužbe da se Turudić ponaša više kao političar iz redova vladajućih nego kao neovisni državni odvjetnik.
Također će se 'trančirati' brojne korupcijske afere u javnim poduzećima, kao i one u kojima su akteri visoki državni dužnosnici, ponajprije bivši i sadašnji ministri. Bude li saborska rasprava slijedila ton rasprava po odborima, neće izostati ni 'razmjena paljbe' između vladajućih i opozicije o aferama u koje su zapali dužnosnici jednih ili drugih.
Među pitanjima koje će Turudića na raspravi vrlo izvjesno dočekati bit će i ono o sankcioniranju ustaškog pozdrava 'ZDS' te propitivanje je li riječ o prekršajnoj ili kaznenoj zoni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
