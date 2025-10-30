FOTO / Objavljene nove prognostičke karte: Donosi li idući mjesec kišni armagedon u Europu?

Temperature su doista znatno niže na sjeveru nego na jugu, ali razlike u odstupanjima su izražene. Temperatura mora od 22–23 °C bilježi se u zapadno-središnjem Mediteranu te zapadno od Pirenejskog poluotoka prema Azorima, dok su temperature od oko 10 do 15 °C zabilježene uz zapadnu Europu te u Sjevernom i Baltičkom moru.