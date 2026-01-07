Niste očistili snijeg ispred svog ulaza? Očekujte pogolemu kaznu!

Također o uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave brinu vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava, dok o uklanjanju snijega i leda s pločnika uz poslovne zgrade brinu pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama, a vlasnici i korisnici lokala brinu o uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala, navode s portala ZGRADOnačelnik.hr.