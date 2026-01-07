Provjerili smo koji su snježni rekordi Hrvatske ikad: Pogledajte gdje je bilo više od 3 metra snijega

"Godine s najviše izmjerenih maksimuma pripadaju ovom zadnjem desetljeću i to su 2012., 2018. i 2013., a s kraja prošlog stoljeća ističu se još 1986. i 1993. Važno je imati na umu da je većina postaja počela raditi u drugoj polovici 20. stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja ističe se 1929. godina. Maksimalne visine snježnog pokrivača mjerene su od studenog do ožujka. Mjesec s daleko najviše izmjerenih maksimuma je veljača, a slijede ga siječanj, ožujak, prosinac i studeni." - stoji na stranici DHMZ-a.