Provjerili smo koji su snježni rekordi Hrvatske ikad: Pogledajte gdje je bilo više od 3 metra snijega
Obilni snijeg pao je od početka tjedna u gotovo cijeloj Hrvatskoj donijevši prizore kakvi, izuzev u gorskim krajevima, nisu viđeni već godinama.
U srijedu ujutro, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda najviše snijega bilo je u Lici i Gorskom kotaru. Na Zavižanu uobičajeno najviše - 61 centimetar, u Gospiću 51 centimetar, u Pargu kod Čabra 49 centimetara, koliko i na Puntijarki na Medvednici, a u Gračacu i na Plitvičkim jezerima 42 centimetra. Snijega ima i u priobalju - u Istri i na sjevernom Jadranu.
U nastavku srijede snijega će i dalje biti u kopnenim krajevima, a nakon predaha u četvrtak, u petak stiže novi val oborina, ali manje intenzivan.
Od 10 maksimalnih visina, osam u Gorskom kotaru
Stanovnici većine krajeva Hrvatske već godinama su navikli na zime bez snijega ili s kratkotrajnim i ne odveć obilnim snijegom koji se brzo otapao. No i aktualne visine snijega od preko pola metra preniske su da bi konkurirale za uvrštenje na listu maksimalnih visina ikad izmjerenih u Hrvatskoj.
Iako su zime sve toplije, a snježne oborine sve rjeđe, od deset najvećih izmjerenih visina snijega u Hrvatskoj ipak ih je polovina izmjerena u ovom stoljeću. Štoviše, u proteklih 12 godina. Od toga su čak četiri izmjerene 2018. godine.
Od tih deset najvećih visina snijega, osam je izmjereno u Gorskom kotaru, jedna u Lici, a jedna u Istri, na vrhu Učke.
Na Zavižanu rekordnih 322 centimetra
Maksimalna visina snježnog pokrivača u Hrvatskoj otkako postoje mjerenja iznosi 322 centimetra, a izmjerena je 21. ožujka 2013. godine na Zavižanu, najvišoj domaćoj meteorološkoj postaji.
"Godine s najviše izmjerenih maksimuma pripadaju ovom zadnjem desetljeću i to su 2012., 2018. i 2013., a s kraja prošlog stoljeća ističu se još 1986. i 1993. Važno je imati na umu da je većina postaja počela raditi u drugoj polovici 20. stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja ističe se 1929. godina. Maksimalne visine snježnog pokrivača mjerene su od studenog do ožujka. Mjesec s daleko najviše izmjerenih maksimuma je veljača, a slijede ga siječanj, ožujak, prosinac i studeni." - stoji na stranici DHMZ-a.
Uz 322 centimetra snijega na Zavižanu 2013. godine, prostalih devet od deset najvećih visina snijega izmjerenih kod nas su 285 centimetara (cm) u Gospiću 1929. godine, 239 cm na vrhu Učke 1970. godine; 205 cm u Mrkoplju 2018.; 200 cm u Mrzloj Vodici 1969.; 195 cm u Starom Lazu kod Mrkoplja 2018.; 194 cm u Fužinama 1969.; 188 cm u Sungeru kod Mrkoplja 2018.; 184 cm u Čabru 1976. i 182 cm u Delnicama 2018. godine.
Nizinski rekord drži Osijek, a 'morski' Pelješac
Osim onih 239 centimetara na Učki 1970. godine, najveća visina snijega u Hrvatskoj koja nije izmjerena na području gorske Hrvatske bila je 140 centimetara izmjerenih 2013. godine na Puntijarki na Sljemenu kod Zagreba.
U nizinskom dijelu Hrvatske najveća visina snijega bila je 93 centimetra izmjerenih u Osijeku 1922. godine. Na mjernim postajama u Zagrebu najviše snijega bilo je 1929. u Maksimiru - 95 centimetara i 84 centimetra na Griču 1895. godine. Na priobalju je najveća visina snijega izmjerena je 2012. godine u mjestu Kuna na Pelješcu - 57 centimetara.
