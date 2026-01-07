U susjedstvu daju dnevnicu od 40 eura za čišćenje snijega po gradu: Interes je velik

Odaziv građana bio je veći od očekivanog.
Zenička tvrtka ALBA u utorak je pozvala građane da se uključe u akciju čišćenja i uklanjanja snijega s javnih površina. Kako piše Klix.ba, jutros se na akciju odazvalo stotinu građana.
Pojasnili su da je poziv upućen zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, niskih temperatura i obilnih snježnih padalina, s ciljem očuvanja kontinuiteta i opsega pružanja komunalnih usluga.
Apel dolazi nakon višednevnih problema u funkcioniranju prometa te otežanog kretanja pješaka i vozila u Zenici, u trenutku kada se javnosti nisu službeno obratili ni Gradska uprava ni gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović o stanju na terenu.
Kako je potvrđeno iz ALBA-e, jutrošnji odaziv građana bio je veći od očekivanog te će u čišćenju snijega biti angažirano više od 100 osoba, raspoređenih u dvije smjene.
Prioritet u radu bit će čišćenje nogostupa, pješačkih prijelaza i najkritičnijih lokacija koje su proteklih dana građanima stvarale najveće poteškoće.
Za rad u trajanju od 7,5 sati predviđena je dnevna neto naknada u iznosu od 75 KM ( 38.35 eura)
Velik odaziv građana pokazao je spremnost Zeničana da se uključe u rješavanje problema nastalih uslijed obilnih snježnih padalina.
