Oglas

snježni kaos

U susjedstvu daju dnevnicu od 40 eura za čišćenje snijega po gradu: Interes je velik

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 10:48
snijeg
Pixabay/ilustracija

Odaziv građana bio je veći od očekivanog.

Oglas

Zenička tvrtka ALBA u utorak je pozvala građane da se uključe u akciju čišćenja i uklanjanja snijega s javnih površina. Kako piše Klix.ba, jutros se na akciju odazvalo stotinu građana.

Pojasnili su da je poziv upućen zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, niskih temperatura i obilnih snježnih padalina, s ciljem očuvanja kontinuiteta i opsega pružanja komunalnih usluga.

Apel dolazi nakon višednevnih problema u funkcioniranju prometa te otežanog kretanja pješaka i vozila u Zenici, u trenutku kada se javnosti nisu službeno obratili ni Gradska uprava ni gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović o stanju na terenu.

Kako je potvrđeno iz ALBA-e, jutrošnji odaziv građana bio je veći od očekivanog te će u čišćenju snijega biti angažirano više od 100 osoba, raspoređenih u dvije smjene.

Prioritet u radu bit će čišćenje nogostupa, pješačkih prijelaza i najkritičnijih lokacija koje su proteklih dana građanima stvarale najveće poteškoće.

Za rad u trajanju od 7,5 sati predviđena je dnevna neto naknada u iznosu od 75 KM ( 38.35 eura)

Velik odaziv građana pokazao je spremnost Zeničana da se uključe u rješavanje problema nastalih uslijed obilnih snježnih padalina.

Teme
Zenica snijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ