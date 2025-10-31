Mary Novosel i Ivana Kalogjera
“Niste sami – u spomen mami”: Pokažimo veliko srce Hrvatske za djecu kojima je rak uzeo majku
Udruga “Nismo same” priprema novu akciju koja pod nazivom “Niste sami – u spomen mami” kojom će skupljati donacije za ispunjavanje želja djeci čije su majke preminule od karcinoma. U emisiji N1 Studio uživo o novoj su akciji govorile predsjednica udruge Ivana Kalogjera i voditeljica projekta Mary Novosel, s kojima je o ovoj hvalevrijednoj inicijativi razgovarala Nataša Božić.
"To je naš novi projekt u kojem pomažemo djeci koja su ostala bez majki, koje su nažalost umrle od raka, i to tako da im ispunimo neku veliku želju. Ljudi bi se iznenadili koliko su to skromne želje, no naša je glavna intencija pokazati toj djeci da zaista nisu sami, da postoji netko tko će i dalje širiti ljubav i tko na neki način čuva uspomene na njihove majke", istaknula je voditeljica projekta Mary Novosel.
Često se kada obitelj ostane bez majke razmišlja o psihološkom i emocionalnom gubitku, a u zadnjem planu ostaje ogroman problem – da to znači i jedna plaća manje.
"Mi smo tijekom rada ostali bez velikog broja mladih žena, koje su postale naše prijateljice, iza koju su ostala djeca. Zapravo me na akciju potaknuo jedan tata koji nam se javio čisto da pita znamo li možda hoće li biti smanjena cijena prijevoza tramvajem u Zagrebu jer mu to sada postaje problem. Dugo smo razmišljali o tom projektu i onda smo ga nekako pozvali da dođe, da vidimo koje sve probleme ima on kao samohrani otac.
Zahvaljujem gospodinu Denisu koji se uključio i bio nam je da inspiracija, podijelio je s nama sve probleme i nekako nas potaknuo. Jedan od problema je da kad izgubite majku i suprugu, osim podrške, ljubavi, svoje životne družice, izgubite I jednu plaću. I Denis nam je rekao da su onda prvo što idete rezati, neke aktivnosti djece, znači sve ono što je bilo iznad standarda. I to nam je slomilo srce i odlučili smo pomoći, imamo još jednog tatu koji se uključio, on je ostao sam s dječakom od osam mjeseci kad je umrla njegova supruga", objašnjava Ivana Kalogjera kako je došlo do projekta “Niste sami – u spomen mami”.
Kakve će želje moći ispuniti, ovisit će o donatorima i dječjim željama. Novac neće dijeliti, ali mogu pomoći s dosta onoga što se novcem može kupiti.
"Želje s kojima nam se djeca javljaju su jednostavne želje, znači bicikl, pa kompjuter, pa da se preuredi sobica, da se krene na neki tečaj. Ima tu i starije djece koja bi možda i nešto naučila, nešto novo. Sve su to želje koje su jako često jednostavne, ali za njih puno znače jer sada znaju da su povezane na neki način sa svojim mamama jer mi mislimo kroz njihovu mamu i to daje jednu posebnu vrijednost takvoj želji", objašnjava Mary Novosel.
Projekt kreće od prosinca, udruga će na svojim mrežama objavljivati anonimne price I dječje želje – a donatori će ih moći ispunjavati.
"Projekt će se financirati isključivo od donacija, ali nama se već sada javljaju i sportski klubovi, i pojedinci koji se žele uključiti. Evo, ja zahvaljujem svima koji su se javili. Molim za malo strpljenja. Mi ćemo sada vrlo brzo pozvati ljude da se jave. Napravili smo posebnu na našem portalu, posebnu podstranicu koja će biti posvećena ovom projektu.
Bit će točno na stranici sve informacije koje dokumente i što nam trebaju dostaviti, očevi ili skrbnici, oni koji će se javiti u ime djece, a isto tako i broj računa na koji se mogu uplatiti donacije, jer smo mi za ovaj projekt otvorili poseban broj računa koji će biti isključivo namijenjen tom projektu i financiranju", objašnjava Kalogjera.
Organizatorice iz Udruge Nismo same nadaju se da će se uključiti I resorna ministarstva jer trenutačno za djecu u Hrvatskoj kojima rak oduzme majke – ne postoji sustavna skrb.
Cijelo gostovanje Mary Novosel I Ivane Kalogjere pogledajte u videu.
