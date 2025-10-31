“Niste sami – u spomen mami”: Pokažimo veliko srce Hrvatske za djecu kojima je rak uzeo majku

Zahvaljujem gospodinu Denisu koji se uključio i bio nam je da inspiracija, podijelio je s nama sve probleme i nekako nas potaknuo. Jedan od problema je da kad izgubite majku i suprugu, osim podrške, ljubavi, svoje životne družice, izgubite I jednu plaću. I Denis nam je rekao da su onda prvo što idete rezati, neke aktivnosti djece, znači sve ono što je bilo iznad standarda. I to nam je slomilo srce i odlučili smo pomoći, imamo još jednog tatu koji se uključio, on je ostao sam s dječakom od osam mjeseci kad je umrla njegova supruga", objašnjava Ivana Kalogjera kako je došlo do projekta “Niste sami – u spomen mami”.