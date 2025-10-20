"Pruži nadu" - mladi splitski volonteri posjećivali staračke domove, uređivali dvorišta, čistili...

Organizatori ističu kako su nakon višegodišnje pauze časne sestre milosrdnice ponovno volonterima otvorile vrata svog samostana, a ove godine projekt je uključio novu suradnju s udrugom "Iskra svjetlosti," gdje su volonteri radili u vrtu Eden, doprinoseći uređenju prostora i podršci korisnicima udruge. Dio volontera odlučio je i nakon završetka projekta nastaviti volontirati u udruzi, potvrđujući da vrijednosti „72 sata bez kompromisa“ ne traju samo tri dana, nego se nastavljaju kroz cijelu godinu.