"Pruži nadu" - mladi splitski volonteri posjećivali staračke domove, uređivali dvorišta, čistili...

Pod geslom "Pruži nadu" u trodnevnom volonterskom maratonu "72 sata bez kompromisa," koji se u Splitu organizira 12. godinu u nizu, sudjelovalo je 450 volontera u 55 socijalnih, radnih i ekoloških akcija, izvijestili su u ponedjeljak organizatori.
Oglas
Mladi volonteri su od 16. do 19. listopada posjećivali staračke domove, uređivali dvorišta i javne površine, čistili okoliš, družili se s djecom i osobama s teškoćama u razvoju, te oslikavali vrtiće za najmlađe. Također su šišali i kuhali obroke za beskućnike u suradnji sa Caritasom te uređivali prostorije na dječjoj i adolescentnoj psihijatriji KBC-a Split.
Organizatori ističu kako su nakon višegodišnje pauze časne sestre milosrdnice ponovno volonterima otvorile vrata svog samostana, a ove godine projekt je uključio novu suradnju s udrugom "Iskra svjetlosti," gdje su volonteri radili u vrtu Eden, doprinoseći uređenju prostora i podršci korisnicima udruge. Dio volontera odlučio je i nakon završetka projekta nastaviti volontirati u udruzi, potvrđujući da vrijednosti „72 sata bez kompromisa“ ne traju samo tri dana, nego se nastavljaju kroz cijelu godinu.
Posebno zanimljiva bila je akcija pickleballa s korisnicima Centra „Juraj Bonači Firule“, održana u suradnji s Pickleball Split Klubom 002, gdje su volonteri i korisnici zajedno naučili nove vještine. Organizatori su zahvalili klubu na suradnji, kao i Muzeju iluzija koji je otvorio vrata korisnicima udruge "Autizam 365".
„72 sata bez kompromisa“ međunarodna je volonterska inicijativa koja okuplja tisuće mladih na 22 lokalne jedinice diljem Hrvatske. U Splitu se projekt održava 12. godinu zaredom u organizaciji Studentskog katoličkog centra Split. Cilj projekta je potaknuti mlade na solidarnost, nesebičnost i aktivno sudjelovanje u zajednici te ih inspirirati da postanu pokretači promjena u svom gradu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas