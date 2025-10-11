Nobilo se oglasio o ukrajinskoj tjeralici: "To je stara vijest"

Ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova je u rubrici traženih osoba navelo Matiasa Zubaka kao osobu koja se skriva od istražnih institucija te zemlje.
Ukrajina je raspisala tjeralicu za Matiasom Zubakom, sinom hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka, piše Dnevnik.hr. Prema informacijama navedenim na tjeralici, predmetom se bavi Sigurnosna služba Ukrajine, a riječ je o nabavi oružja koju je ukrajinsko Ministarstvo obrane ugovorilo s domaćom tvrtkom Lviv Arsenal. Isporuka 100 tisuća minobacačkih granata u vrijednosti od 37 milijuna i 600 tisuća dolara koja nije realizirana.
Evo što na medijske napise kaže odvjetnik obitelji Zubak, Anto Nobilo:
"Današnja vijest je zapravo recikliranje stare vijesti od prije najmanje godinu i pol dana. Svi problemi između oca i sina Zubaka i ukrajinskog ministarstva obrane su odavno razriješeni. Obojica ponovno posluju s ministarstvom obrane, upravo je u tijeku veliki posao. U tom nesporazumu se očito radilo o građansko-pravnom odnosu", poručio je odvjetnik Anto Nobilo, a prenosi Dnevnik.hr.
