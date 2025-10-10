Oglas

"mala" baltička država

Podcijenjena europska zemlja proglašena je najprijateljskijom na kontinentu

author
N1 Hrvatska
|
10. lis. 2025. 22:10
talin, tallin, tallinn, estonija
Pixabay

Prema časopisu Condé Nast Traveller’s Readers’ Choice Awards 2025, jedna često zanemarena zemlja službeno je proglašena najprijateljskijom u Europi. Čitatelji iz cijelog svijeta podijelili su svoja putnička iskustva, a iznenađujući pobjednik je – Estonija.

Oglas

Tako je mala baltička država poznata po bajkovitim šumama, divljim plažama i saunama uz jezera pretekla europske favorite i osvojila prvo mjesto. Njezin glavni grad Tallinn je UNESCO-ov lokalitet svjetske baštine, obojen pastelnim tonovima, ispunjen kamenim uličicama, srednjovjekovnim zidinama i skrivenim dvorištima. Danju odiše pravim bajkovitim šarmom, a noću se pretvara u živahno središte glazbenih barova, pivnica i skrivenih mjesta gdje se toči lokalno zanatsko pivo, piše Time Out.

Na drugom je mjestu Irska, gdje je dobar provod (tzv. craic) gotovo nacionalni sport. Dovoljno je sjesti na stolicu u pubu u Galwayju i ubrzo ćete započeti razgovor s lokalnim stanovnicima.

Treće mjesto zauzima Portugal, zemlja čiji su ljudi jednako sunčani kao i vrijeme. U Portu uživajte u ogromnim francesinhama koje se tope od sira dok promatrate pogled na rijeku. U Nacionalnom parku Gerês možete jahati konje kroz jedan od najljepših krajolika zemlje ili odletjeti na Azore kako biste vidjeli razglednički savršena dvostruka jezera Sete Cidades. Gdje god da krenete u Portugalu, zemlja ima nevjerojatnu sposobnost da svakog putnika natjera da se osjeća kao kod kuće.

Najprijateljskije zemlje u Europi prema Condé Nast Travelleru:

  1. Estonija
  2. Irska
  3. Portugal
  4. Island
  5. Turska
  6. Grčka
  7. Italija
  8. Austrija
  9. Španjolska
  10. Cipar
Teme
europa prijateljska zemlja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ