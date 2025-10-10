"mala" baltička država
Podcijenjena europska zemlja proglašena je najprijateljskijom na kontinentu
Prema časopisu Condé Nast Traveller’s Readers’ Choice Awards 2025, jedna često zanemarena zemlja službeno je proglašena najprijateljskijom u Europi. Čitatelji iz cijelog svijeta podijelili su svoja putnička iskustva, a iznenađujući pobjednik je – Estonija.
Tako je mala baltička država poznata po bajkovitim šumama, divljim plažama i saunama uz jezera pretekla europske favorite i osvojila prvo mjesto. Njezin glavni grad Tallinn je UNESCO-ov lokalitet svjetske baštine, obojen pastelnim tonovima, ispunjen kamenim uličicama, srednjovjekovnim zidinama i skrivenim dvorištima. Danju odiše pravim bajkovitim šarmom, a noću se pretvara u živahno središte glazbenih barova, pivnica i skrivenih mjesta gdje se toči lokalno zanatsko pivo, piše Time Out.
Na drugom je mjestu Irska, gdje je dobar provod (tzv. craic) gotovo nacionalni sport. Dovoljno je sjesti na stolicu u pubu u Galwayju i ubrzo ćete započeti razgovor s lokalnim stanovnicima.
Treće mjesto zauzima Portugal, zemlja čiji su ljudi jednako sunčani kao i vrijeme. U Portu uživajte u ogromnim francesinhama koje se tope od sira dok promatrate pogled na rijeku. U Nacionalnom parku Gerês možete jahati konje kroz jedan od najljepših krajolika zemlje ili odletjeti na Azore kako biste vidjeli razglednički savršena dvostruka jezera Sete Cidades. Gdje god da krenete u Portugalu, zemlja ima nevjerojatnu sposobnost da svakog putnika natjera da se osjeća kao kod kuće.
Najprijateljskije zemlje u Europi prema Condé Nast Travelleru:
- Estonija
- Irska
- Portugal
- Island
- Turska
- Grčka
- Italija
- Austrija
- Španjolska
- Cipar
