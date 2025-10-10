Podcijenjena europska zemlja proglašena je najprijateljskijom na kontinentu

Treće mjesto zauzima Portugal, zemlja čiji su ljudi jednako sunčani kao i vrijeme. U Portu uživajte u ogromnim francesinhama koje se tope od sira dok promatrate pogled na rijeku. U Nacionalnom parku Gerês možete jahati konje kroz jedan od najljepših krajolika zemlje ili odletjeti na Azore kako biste vidjeli razglednički savršena dvostruka jezera Sete Cidades. Gdje god da krenete u Portugalu, zemlja ima nevjerojatnu sposobnost da svakog putnika natjera da se osjeća kao kod kuće.