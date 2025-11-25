Nova anketa: Milanović i Anušić najpopularniji, Plenković najnegativniji

Studeni su, kao i svake godine, obilježili događaji vezani uz Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, no političku scenu zatresli su i drugi događaji - od zapošljavanja bivšeg ministra Beroša i incidenata na Danima srpske kulture do požara u zgradi Vjesnika.
Mjesečno istraživanje Crobarometar otkriva kako su ovi događaji utjecali na raspoloženje birača te rejtinge političkih stranaka i aktera, piše Dnevnik Nove TV.
Rejting stranaka
Ni u studenom nema velikih potresa na stranačkoj sceni:
- HDZ - 26,9%
- SDP - 20,8%
- Možemo - 12%
- Most - 6%
- Domovinski pokret - 3,2%
- Svi ostali zajedno - 2,5%
- Neodlučni birači - 13,2%
Radom vlade nezadovoljno 65% građana
Radom Vlade Andreja Plenkovića nezadovoljno je gotovo 65 posto ispitanika, dok ga odobrava 27 posto. Osam posto građana nema jasan stav.
S druge strane, predsjednik Zoran Milanović zadržava stabilnu podršku, sličnu onoj iz prošlog mjeseca. Njegov rad podržava 49 posto ispitanika, 42 posto se s njegovim potezima ne slaže, a 9 posto je neodlučno.
Milanović najpozitivniji, Plenković na vrhu liste negativaca
Zoran Milanović i dalje je političar s najboljim rejtingom među građanima - 57 posto ispitanika o njemu ima pozitivno mišljenje, a 36 posto negativno. Ministar obrane Ivan Anušić i ovaj je mjesec visoko na ljestvici popularnosti. Pozitivan dojam ostavlja na 41 posto ispitanika, a negativan na 32 posto. Zanimljivo je da gotovo trećina građana o njemu još nema definiran stav.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ima podršku 37 posto građana, ali i visokih 52 posto negativnog dojma. Bivši i sadašnji čelnici Mosta, Božo Petrov i Nikola Grmoja, stoje slično. Petrov ima 35 posto pozitivnog dojma, kao i Ivana Kekin iz Možemo, dok Grmoja u svom prvom mjerenju kao predsjednik stranke bilježi 34 posto pozitivnog i 43 posto negativnog dojma.
Premijer Andrej Plenković ima podršku 33 posto ispitanika, no ovaj je mjesec preuzeo neslavnu titulu političara s najviše negativnog dojma - čak 60 posto građana o njemu misli negativno. Time je pretekao i svog koalicijskog partnera Ivana Penavu. Visok negativan dojam bilježe i Gordan Jandroković, Siniša Hajdaš Dončić te Tomislav Tomašević. Najmanje poznati široj javnosti i dalje su Mišel Jakšić i Mirela Ahmetović.
Inflacija i niske plaće najveći problemi građana
Na pitanje o najvećim problemima u zemlji, građani su jasni. Visoke cijene i inflacija uvjerljivo su na prvom mjestu. Odmah iza toga slijede briga za životni standard i niske plaće, a velik problem predstavljaju i korupcija te kriminal na visokoj razini. Ekonomska situacija općenito, kao i niske mirovine, također su visoko na listi briga građana Hrvatske.
Istraživanje Crobarometar provela je agencija Ipsos za Dnevnik Nove TV u razdoblju od 1. do 20. studenog. Istraživanje je provedeno CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetnih građana. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.
