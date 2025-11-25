Nova anketa: Milanović i Anušić najpopularniji, Plenković najnegativniji

Zoran Milanović i dalje je političar s najboljim rejtingom među građanima - 57 posto ispitanika o njemu ima pozitivno mišljenje, a 36 posto negativno. Ministar obrane Ivan Anušić i ovaj je mjesec visoko na ljestvici popularnosti. Pozitivan dojam ostavlja na 41 posto ispitanika, a negativan na 32 posto. Zanimljivo je da gotovo trećina građana o njemu još nema definiran stav.