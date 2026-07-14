Vožnje od nekoliko stotina eura trebale bi postati prošlost, ali taksisti upozoravaju na novi problem

"Posebnim propisom odredit će se i te vrijednosti, odnosno vrijednosti usluge. Maksimalna vrijednost je, što i sami znamo, slušamo i čemu smo svjedočili, upravo cijena koja je ključna za korisnika. Cilj je da se ne naplati usluga koja izlazi iz normalnog konteksta i normalne vrijednosti pružene usluge", rekao je ravnatelj Uprave za cestovni promet Dražen Antolović.