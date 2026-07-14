STROŽA PRAVILA
Vožnje od nekoliko stotina eura trebale bi postati prošlost, ali taksisti upozoravaju na novi problem
Novi pravilnik kojim država želi urediti tržište taksi prijevoza trebao bi ograničiti najviše cijene vožnji, pojačati nadzor i uvesti jasnija pravila za prijevoznike.
Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture poručuju da će se time spriječiti naplaćivanje nerazumno visokih iznosa za kratke vožnje, dok dio taksista upozorava da se njime ne rješavaju ključni problemi tržišta, prije svega položaj velikih platformi i nelojalna konkurencija.
"Cilj je da se ne naplati usluga koja izlazi iz normalnog konteksta"
Dopunski pravilnik trebao bi stati na kraj slučajevima u kojima su se i vrlo kratke vožnje naplaćivale po nekoliko stotina eura. Prema najavama Ministarstva, posebnim propisom odredit će se najviše dopuštene cijene svih elemenata taksi usluge.
"Posebnim propisom odredit će se i te vrijednosti, odnosno vrijednosti usluge. Maksimalna vrijednost je, što i sami znamo, slušamo i čemu smo svjedočili, upravo cijena koja je ključna za korisnika. Cilj je da se ne naplati usluga koja izlazi iz normalnog konteksta i normalne vrijednosti pružene usluge", rekao je ravnatelj Uprave za cestovni promet Dražen Antolović.
Dodao je kako će se ukupna cijena vožnje sastojati od maksimalno dopuštene početne cijene, maksimalne cijene po prijeđenom kilometru, maksimalne cijene po minuti vožnje te maksimalne cijene čekanja.
Iako bi nova regulativa trebala uvesti više reda na tržište, dio taksista smatra da ne zahvaća srž problema. Taksist Mladen Šoprek smatra da je, uz maksimalnu, trebalo propisati i minimalnu cijenu vožnje kako bi se spriječio damping cijenama, od kojeg, tvrdi, najveću korist imaju velike platforme. Ujedno upozorava da se postojeća pravila ne primjenjuju jednako na sve prijevoznike.
"Često nitko nije smio započeti vožnju, biti u automobilu i prevoziti putnike bez te iskaznice. Tu iskaznicu imamo jedino mi koji smo legalni taksisti, koji smo dugo u ovom poslu i imamo svu potrebnu dokumentaciju. Pogledajte imaju li vozači na Uberu ili Boltu istaknutu iskaznicu poput ove koju ja imam", izjavio je Šoprek.
Prometna inspekcija u prvom planu
Iz Ministarstva odbacuju takve tvrdnje i poručuju da će nova pravila vrijediti jednako za sve pružatelje taksi usluga. Ističu i da će nadzor nad njihovom provedbom biti znatno stroži nego dosad.
"To više neće biti moguće jer postoje odgovarajuće odredbe. Postupat će prometna inspekcija, ali ne samo ona, nego i MUP, Carinska uprava, a prema novom zakonu ovlasti će imati i komunalni te prometni redari", kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Primjedbe na predložene izmjene ne dolaze samo od taksista. Iz Mosta smatraju da glavni problem nije visina cijena vožnji, nego način poslovanja velikih međunarodnih platformi i činjenica da, kako tvrde, dio poreznih prihoda završava izvan Hrvatske. Zbog toga optužuju ministra Butkovića da pogoduje velikim međunarodnim kompanijama.
Hoće li nova pravila doista riješiti probleme koji godinama opterećuju hrvatsko tržište taksi prijevoza, trebalo bi biti jasno vrlo brzo nakon njihove primjene.
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