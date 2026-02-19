Uvodi se minimalac za vožnju taksijem: Moglo bi biti skuplje, ali više neće "derati" putnike

Ako netko želi naručiti taksi od zagrebačkog Glavnog kolodvora do, primjerice, Trešnjevke, platit će ovisno o tome s koje platforme naručujete vožnju. Jedna nudi 5,39 eura, druga za 3,50 eura, ali uz promociju. Ispada da otprilike tri i pol kilometra koštaju tri i pol eura, što znači kilometar za euro.