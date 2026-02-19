Uvodi se minimalac za vožnju taksijem: Moglo bi biti skuplje, ali više neće "derati" putnike

Dok taksisti najavljuju štrajk zbog preniskih cijena rada i previsokih provizija, država planira odrediti najniže i najviše cijene vožnje po kilometru.
Ako netko želi naručiti taksi od zagrebačkog Glavnog kolodvora do, primjerice, Trešnjevke, platit će ovisno o tome s koje platforme naručujete vožnju. Jedna nudi 5,39 eura, druga za 3,50 eura, ali uz promociju. Ispada da otprilike tri i pol kilometra koštaju tri i pol eura, što znači kilometar za euro.
Vozači sada najavljuju poskupljenja jer kažu da je nemoguće održivo poslovati s ovakvim cijenama.
"Čim je previše vozača, dobiješ cijenu od dva do tri eura, a čujem da autić u lunaparku košta dvije ili tri minute tri ili četiri eura. A mi možemo voziti za tri ili četiri eura i sedam kilometara", govori za RTL Direkt taksist Miro Jelić.
Minimalna i maksimalna cijena
No, stvar je u tome da platforme određuju cijene, uvjete rada i pristup tržištu. Taksisti kažu da ih zakon štiti na način da platforme nemaju ograničenje provizije koju mogu uzeti od njih.
"Platforma organizira kompletan prijevoz, ali za ništa od toga ne odgovara, već odgovaraju vozači. Platformu ne zanima koliki trošak ima vozač, samo određuje cijene putem algoritma, ovisno o ponudi i potražnji", govori Ivo Šišević iz Inicijative taksi vozača.
U Ministarstvu mora, prometa i veza svjesni su situacije s cijenama na tržištu. Dovoljno se prisjetiti Novozelanđanke koja je dva kilometra vožnje platila 1500 eura. U resoru planiraju uvesti minimalnu i maksimalnu cijenu, zbog čega su osnovali radno tijelo u kojem se nalaze predstavnici korisnika, ali i taksista.
"Pokušat ćemo sve to pomiriti na način da i minimalna i maksimalna cijena bude na neki način limitirana i kontrolirana, i da svi koji se bave taksi uslugom i koji je koriste budu maksimalno zadovoljni", naglašava državni tajnik Tomislav Mihotić.
Posao koji nije održiv
S jedne strane, to bi značilo da taksisti više neće imati neisplative vožnje, ali i neće više moći "derati" putnike. Osim toga, njihov će se rad nadzirati posebnim karticama koje se uvode od lipnja.
"Veliku karticu treba staviti pod vjetrobranskom staklo u donji lijevi ugao, da bi bila vidljiva potencijalnom putniku izvan vozila, odnosno da potencijalni putnik može već prije ulaska u vozilo preko QR koda provjeriti valjanost kartice", tumači Renata Jandrašek iz Agencije za komercijalnu djelatnost.
Od četrdesetak tisuća taksista, zahtjeve za iskaznice predalo je njih 3200. Možda je i to jedan od načina protesta, jer taksisti za ponedjeljak najavljuju štrajk, odnosno gašenje aplikacija, čime žele upozoriti na preniske cijene vožnji, previsokih provizija, ali i troškova održavanja vozila.
"Po ovim trenutačnim platformskim cijenama, sa ovim provizijama, naš posao nije održiv i mi ne možemo poslovati s dobitkom. Znači, ne postoji ni u teoriji scenarij u kojem bi mi mogli poslovati u plusu", ustvrdio je Šišević.
Hoće li zbog toga poskupjeti taksiji? "Moguće, ali mi želimo da bude primjerena i da građani, kao i dosad, što više koriste taksi uslugu", ustvrdio je državni tajnik Mihotić.
