Slovenski investitor kupio brodogradilište 3. maj

"Već sada nam trpi proizvodnja radi opreme koja nije u dobrom stanju", istaknuo je Šešok, dodavši da zaposleni u 3. maju mogu ostati mirni, jer će biti posla za sve, pa i za dodatne radnike. Međutim, kazao je i da je produktivnost u riječkoj kompaniji dosta niža u odnosu na brodogradilište u Šibeniku. Najavio je da će njegova tvrtka nakon stabilizacije riječkog brodogradilišta ići u nove akvizicije po Hrvatskoj.