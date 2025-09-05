Ova županija diže cijene u domovima za starije: Umirovljenici će plaćati 122 eura više

Pexels/Ilustracija

Domovi za starije u Sisku i Petrinji u srijedu su poslali priopćenja u kojem najavljuju rast cijena smještaja već od 1. listopada. Novi cjenik nisu objavili, ali zato su naveli izjave korisnika koji protiv poskupljenja nemaju ništa. Cijela priča nije pretjerano uvjerljiva, tim više jer je Sisačko-moslavačka županija nakon pobune korisnika lani uvela subvencije kojim pokriva razliku između stare i nove cijene koje su prošle godine rasle i do 50 posto. Subvencija će u petrinjskom Domu pasti s prosječnih 377 na 255 eura po korisniku, što znači da će smještaj plaćati 122 eura više.

Cijene u domovima za starije u Sisku i Petrinji porasle su lani i do 50 posto. Većina korisnika nije mogla u inflaciji podnijeti takav financijski udarac. Umirovljenici u Petrinji nisu čak ni bili smješteni u domu, već su bili raspoređeni nakon potresa na druge lokacije. Zbog pobune korisnika sisačko-moslavački župan Ivan Celjak preuzeo je plaćanje razlike između stare i nove cijene na županiju. Županija je uvela subvencije od 12 do 47 posto, ovisno o tomu koliko je usluga poskupjela. Međutim, sada opet podižu cijene, odnosno smanjuju subvencije, piše Mirovina.hr.

To znači da će korisnici ubuduće smještaj plaćati više, unatoč subvencijama uvedenima isključivo s ciljem pokrivanja razlike u troškovima. Dom za starije u Sisku cijene je dizao i u prijašnjim godinama, a tvrde da su i dalje među najjeftinijima u Hrvatskoj.

‘Primorani smo podići cijene zbog rasta troškova’

Jednokrevetna soba u Sisku za prvi stupanj usluge dođe 540 eura, dok je za četvrti stupanj 880 eura. Dvokrevetna soba prvog stupnja je 520 eura, a trokrevetna soba se nudi za treći i četvrti stupanj usluge s cijenama od 570 i 610 eura. Ovi se iznosi subvencioniraju, a nove odluke sa sjednica upravnih vijeća domovi nisu objavili javno na svojim stranicama. Ipak, u srijedu su iz oba doma poslali poduža priopćenja u kojima objašnjavaju rast cijena. Ne samo to, nego su u sve ukomponirali i izjave zadovoljnih korisnika koji nemaju ništa protiv rasta cijena smještaja.

Novi cjenik, premda još uvijek nepoznat, za nove korisnike vrijedi već od 1. listopada, a za one postojeće od 1. siječnja 2026. godine. Županija će, kažu, i dalje nastaviti subvencionirati troškove smještaja za postojeće korisnike u prosjeku 345 eura mjesečno, odnosno 4.140 eura godišnje po korisniku.

– Na žalost bili smo primorani uskladiti cijene, prvenstveno zbog značajnog rasta cijena energenata, prehrambenih proizvoda, medicinskih materijala te ostalih troškova koji su nužni kako bi nastavili pružati kvalitetnu i odgovarajuću razinu usluge svim našim korisnicima. Naš dom je kompletno uređen i obnovljen, proširili smo kuhinju za pripremu obroka, ugrađena je nova kotlovnica, a našim korisnicima osigurali smo suvremeno opremljen Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pa specijalističke preglede i terapije mogu obavljati u zgradi doma, izjavio je ravnatelj Doma za starije osobe Sisak, Ivor Borovnjak.

Postojećim korisnicima bit će tako ostavljeno razdoblje od četiri mjeseca kako bi u dogovoru sa zakonskim obveznicima uzdržavanja te nadležnim Zavodom za socijalni rad uskladili mogućnosti i model nastavka financiranja smještaja po novim cijenama uz subvenciju Županije.

‘Svjesni smo da moraju poskupjeti usluge u domu’

– Dugo se cijene nisu povećavale, ali svjesni smo da je poskupila hrana i sve ostalo i da moraju poskupiti i usluge koje dobivamo u domu. A ovdje zbilja imamo puno toga, njegovatelje, medicinske sestre, fizijatra, razne aktivnosti u kojima sudjelujemo. Puno nam znači što nam Županija sufinancira cijenu smještaja i što nam na tako pomaže, rekla je korisnica Marica Kocmanić.

Zbog kontinuiranog rasta troškova života, uključujući energente, prehrambene namirnice i medicinski materijal, i Dom za starije osobe Petrinja donio je odluku o povećanju cijena smještaja koja će se za postojeće korisnike početi primjenjivati od sljedeće godine.

– Porast životnih troškova neizbježno je doveo do korekcije cijena, jer bi bez toga bilo teško zadržati dosadašnju razinu usluge. Ipak, povećanje cijena provest će se postupno, uz jasnu vremensku dinamiku i s ciljem da se korisnicima i njihovim obiteljima ostavi dovoljno prostora za prilagodbu, izjavio je ravnatelj Damir Borić.

Subvencija će pasti s 377 na 255 eura po korisniku

Sisačko-moslavačka županija nastavlja subvencionirati troškove smještaja za postojeće korisnike doma u Petrinji, kao i u Sisku. Od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. taj će iznos u prosjeku po korisniku biti 377 eura mjesečno, a od 1. srpnja do 31. prosinca 2026. prosječan iznos županijske subvencije po korisniku bit će 255 eura mjesečno, odnosno 3.792 eura godišnje po korisniku, pojasnio je ravnatelj. Dakle, subvencija cijena koje su povećane lani, smanjit će se.