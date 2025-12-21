U domovima za starije ni mjesta ni dovoljno radnika. "Nedostaje 2000 ljudi, privatni domovi gase požar"

"Javni domovi su prekapacitirani tako da u njih ne možete ući sutra, kad vam zatreba, nego za nekoliko godina. A ima ljudi koji danas izlaze iz bolnice i trebaju takav smještaj i skrb no ne mogu ih dobiti. Standardi u javnim domovima trebali bi biti drugačiji, da u njih lakše mogu ući socijalno ugroženi, oni najranjiviji, a da u privatne domove idu oni koji mogu platiti. Zalažem se za uvođenje vaučera pa da s tim vaučerom svatko tko može bira gdje će biti smješten. Time bi otvorili vrata socijalno ugroženima da dobiju mogućnost smještaja u domovima koju sada nemaju. Ovako se postavlja pitanje trebaju li porezni obveznici sufinancirati dio troškova smještaja u javnim domovima i onima koji si to mogu sami platiti. A cijena koja ondje plaćaju je smiješna. O njoj ne bih uopće govorio", kazao je.