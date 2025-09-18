Novi model stambenog zbrinjavanja: Otkup neuseljivih stanova u državnom vlasništvu

"Ono što je važno, povećamo novčane potpore za ugradnju materijala sukladno projektu s 25 na 50 posto, s obzirom na rast cijena građevinskog materijala", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Proširuje se mogućnost stambenog zbrinjavanja žrtva nasilja u obitelji i to prihvaćanjem nepravomoćnih presuda, što, kazao je Bačić, do sada nije bio slučaj. Izjednačuje se iznos najamnine za sve korisnike stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima u visini zaštićene najamnine.