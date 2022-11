Novi zakon: Upravitelju kazna ako majstor ne dođe za tri sata

Podijeli:







Izvor: Image by Andrei Savransky from Pixabay

Hrvatska bi uskoro trebala imati novi, prvi dosad zakon o upravljanju i održavanju zgrada. Njime bi se trebalo definirati na koji točno način se sustanari trebaju organizirati i koje su im dužnosti te kako mogu i smiju raspolagati zajedničkim dijelovima nekretnine.

Samo jedan zakon trenutačno djelomično regulira navedeno – Zakon o vlasništvu, a upute se nalaze u Uredbi o održavanju zgrada, koja datira još iz 1997. Postoje i različiti pravilnici i oni će biti implementirani u novi zakon koji će biti alat za provedbu Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050., piše Večernji list.

Plan Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine jest upućivanje zakona o upravljanju i održavanju zgrada u saborsku proceduru krajem sljedeće godine, prije čega će, naravno, provesti i javno savjetovanje.

vezana vijest Državne nekretnine traže zakupce za 29 poslovnih prostora u državnom vlasništvu

Nacrt zakona postoji, iako nam u Ministarstvu kažu da bi se on još mogao doraditi, međutim, ono što je sigurno jest to da bi trebao osigurati kvalitetno upravljanje i održavanje zgrada, propisivati minimalni iznos pričuve, definirati prava, obveze i odgovornosti upravitelja zgrade, predstavnika suvlasnika te samih vlasnika stanova. Ono što će biti ključno za same stanare jest obveza osiguranja zgrade i sklapanja međuvlasničkog ugovora, pobliže objašnjenje što moraju raditi upravitelji i predstavnici suvlasnika, s propisanim novčanim kaznama za neodrađeni posao, kao i cijena pričuve.

Ona trenutačno nije određena nijednim propisom, već se računa množenjem 0,54 posto vrijednosti posebnog dijela nekretnine godišnje s etalonskom cijenom građenja kvadrata stana u Hrvatskoj, koju propisuje Ministarstvo. Da je ona 6800 kuna, kaže nacrt zakona, što bi značilo da će minimalna pričuva biti 3,02 kune po kvadratu pa se neće više moći računati, kao dosad, s etalonskom cijenom od 6000 kuna, zbog koje se tumačilo da je dovoljno platiti 2,70 kuna mjesečno.

Dođe li do kvara na plinskim instalacijama ili, primjerice, voda prodre u podrum zgrade, a upravitelj ne osigura majstora u roku od tri sata, platit će kaznu od pet do dvadeset tisuća kuna.

Prije ovog zakona Ministarstvo planira i zakon o najmu stanova, kojim bi se trebao riješiti problem zaštićenih najmoprimaca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.