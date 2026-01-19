Novigradski gradonačelnik zamijenio Lorisa Peršurića u Hrvatskom saboru

"Na parlamentarnim izborima koji nam dolaze prvi, cilj nam je ponovno osvojiti treći mandat i za to moramo biti snažni, prisutni i povezani, krenuti raditi na vrijeme. Upravo zato odlučio sam staviti svoj saborski mandat u mirovanje, uvjeren da će IDS i dalje imati kvalitetno i odgovorno predstavljanje u Hrvatskom saboru"istaknuo je Peršurić zahvalivši pritom Anteu Milosu na spremnosti da preuzme ovu važnu ulogu.