IDS-ov Peršurić: Uvijek smo bili svoji, takvi ćemo i ostati

V.d. predsjednika IDS-a Loris Peršurić pozdravio je "svaku kandidaturu koja dolazi iz želje da se doprinese jačanju stranke", pa tako i najavljenu kandidaturu predsjednika pulskog IDS-a Valtera Boljunčića za čelnika te stranke, naglasivši da je demokracija oduvijek bila temelj IDS-a.
"Svaka nova kandidatura doprinosi pluralnosti mišljenja, a upravo je demokracija oduvijek bila temelj IDS-a. Uvijek sam smatrao da više pogleda i ideja može samo obogatiti našu organizaciju", istaknuo je Loris Peršurić u petak u priopćenju za javnost.
Dodao je kako je u ovom procesu najvažnije očuvati IDS kao zajednicu i političku organizaciju koja je uvijek imala viši cilj - interes Istre i njezinih ljudi.
"IDS je uvijek sam određivao svoj put, nikada nije bio ničiji, niti će biti. Plasiranje teza i medijske špekulacije o navodnim novim koalicijama IDS-a nema nikakvo uporište u stvarnosti. Upravo suprotno, naš smjer određuju isključivo naši članovi i glasači. IDS ostaje vjeran principima zbog kojih uživa povjerenje građana već više od tri desetljeća. Dakle, uvijek smo bili svoji i takvi ćemo i ostati", naglasio je Peršurić.
Pozvao je sve članice i članove na fer play, međusobno poštovanje i dostojanstven nastavak izbornog procesa jer, kako je naveo, "u konačnici, IDS je ono što svi zajedno moramo čuvati - zajedništvo, snagu i povjerenje građana".
"IDS mora ostati primjer političke kulture i odgovornosti. Samo tako možemo jačati našu organizaciju i nastaviti graditi Istru onakvu kakvu želimo", zaključio je Loris Peršurić.
U IDS-u je u tijeku proces unutarstranačkih izbora koji je započeo 8. rujna izborima unutar ogranaka i podružnica, a nastavlja se izborom predsjedništava zajednica podružnica koje ujedno i predlažu kandidate za predsjednika stranke. Izborni proces završava Saborom IDS-a, najvišim tijelom stranke, koji će se održati 8. studenoga u Novigradu.
