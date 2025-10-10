IDS-ov Peršurić: Uvijek smo bili svoji, takvi ćemo i ostati

"IDS je uvijek sam određivao svoj put, nikada nije bio ničiji, niti će biti. Plasiranje teza i medijske špekulacije o navodnim novim koalicijama IDS-a nema nikakvo uporište u stvarnosti. Upravo suprotno, naš smjer određuju isključivo naši članovi i glasači. IDS ostaje vjeran principima zbog kojih uživa povjerenje građana već više od tri desetljeća. Dakle, uvijek smo bili svoji i takvi ćemo i ostati", naglasio je Peršurić.