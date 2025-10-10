Oglas

"interes istre"

IDS-ov Peršurić: Uvijek smo bili svoji, takvi ćemo i ostati

author
Hina
|
10. lis. 2025. 17:12
08.04.2025., Zagreb - Sjadnica Sabora nastavljena je izlaganjem zastupnickih stajalista nakon kojih slijedi rasprava o Konacnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drustveno poticanoj stanogradnji. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

V.d. predsjednika IDS-a Loris Peršurić pozdravio je "svaku kandidaturu koja dolazi iz želje da se doprinese jačanju stranke", pa tako i najavljenu kandidaturu predsjednika pulskog IDS-a Valtera Boljunčića za čelnika te stranke, naglasivši da je demokracija oduvijek bila temelj IDS-a.

Oglas

"Svaka nova kandidatura doprinosi pluralnosti mišljenja, a upravo je demokracija oduvijek bila temelj IDS-a. Uvijek sam smatrao da više pogleda i ideja može samo obogatiti našu organizaciju", istaknuo je Loris Peršurić u petak u priopćenju za javnost.

Dodao je kako je u ovom procesu najvažnije očuvati IDS kao zajednicu i političku organizaciju koja je uvijek imala viši cilj - interes Istre i njezinih ljudi.

"IDS je uvijek sam određivao svoj put, nikada nije bio ničiji, niti će biti. Plasiranje teza i medijske špekulacije o navodnim novim koalicijama IDS-a nema nikakvo uporište u stvarnosti. Upravo suprotno, naš smjer određuju isključivo naši članovi i glasači. IDS ostaje vjeran principima zbog kojih uživa povjerenje građana već više od tri desetljeća. Dakle, uvijek smo bili svoji i takvi ćemo i ostati", naglasio je Peršurić.

Pozvao je sve članice i članove na fer play, međusobno poštovanje i dostojanstven nastavak izbornog procesa jer, kako je naveo, "u konačnici, IDS je ono što svi zajedno moramo čuvati - zajedništvo, snagu i povjerenje građana".

"IDS mora ostati primjer političke kulture i odgovornosti. Samo tako možemo jačati našu organizaciju i nastaviti graditi Istru onakvu kakvu želimo",  zaključio je Loris Peršurić.

U IDS-u je u tijeku proces unutarstranačkih izbora koji je započeo 8. rujna izborima unutar ogranaka i podružnica, a nastavlja se izborom predsjedništava zajednica podružnica koje ujedno i predlažu kandidate za predsjednika stranke. Izborni proces završava Saborom IDS-a, najvišim tijelom stranke, koji će se održati 8. studenoga u Novigradu.

Teme
IDS Loris Peršurić Unutarstranački izbori

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ