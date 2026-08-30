30. kolovoza 2007.
Obilježena 19. obljetnica tragedije na Kornatima, sirene za poginule vatrogasce
Devetnaesta obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. godine smrtno stradalo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog obilježena je u nedjelju na otoku Kornat, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).
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Na mjestu stradavanja kornatskih heroja vijenac je u ime predsjednika Republike Hrvatske položila savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborska zastupnica Branka Juričev-Martinčev. U ime predsjednika Vlade RH vijenac je položio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, priopćio je HVZ.
Tom prilikom su i zajednički vijenac položili predstavnici HVZ-a i Protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, predvođeni zamjenikom predsjednika Predsjedništva HVZ-a i zapovjednikom VZ Županije istarske Dinom Kozlevcem.
Komemoraciji su nazočili i članovi obitelji stradalih vatrogasaca, predstavnici područne i mjesne samouprave te vatrogasnih organizacija iz cijele Republike Hrvatske.
Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika u nedjelju u 15,25 sati upalit će se sirene, a vatrogasci će se prisjetiti preminulih kolega čitanjem njihovih imena i paljenjem svijeća.
Prilikom gašenja požara na otoku Kornatu živote su izgubili: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, a od zadobivenih ozljeda su u narednim danima preminuli Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević i Ante Juričev-Mikulin. Teško je ozlijeđen Frane Lučić.
Vlada RH je 2024. godine 30. kolovoza proglasila Danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce, koji su život izgubili na vatrogasnim intervencijama u Hrvatskoj i drugim državama u kojima su u gašenju požara, spašavanju ili drugom vidu organizirane pomoći sudjelovale sastavnice vatrogasnih snaga iz Hrvatske.
Nositelj obilježavanja Dana sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce je HVZ, a tim danom odaje se počast svim vatrogascima koji su izgubili život izvršavajući svoju humanu dužnost.
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