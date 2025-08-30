18. godišnjica kornatske tragedije: "Više ništa nije isto bez vas"

"Strah nas je i pomisliti kako bi naše selo danas izgledalo s vama i s novim uspomenama koje smo trebali skupa stvarati. Zadnjih 18 godina smo vas pronalazili samo u starim uspomenama i živim snovima kojih nije bilo malo, a u kojima ste dolazili sa onim starim sjajem u očima, svojstvenim samo vama. Falite nam, braćo, toliko da to ne mogu opisati sve riči ovoga svita. Još jednom kao i svih ovih godina vam poručujemo da vas volimo i da više ništa nije isto bez vas", poručili su vodički vatrogasci.