18. godišnjica kornatske tragedije: "Više ništa nije isto bez vas"

Hrvatska obilježava 18. godišnjicu Kornatske tragedije u kojoj su 30. kolovoza 2007. prilikom intervencije na otoku Kornatu smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika.
Stoga će danas točno u 15,24 sati sve vatrogasne postrojbe diljem zemlje na svojim vozilima uključiti svjetlosnu i zvučnu signalizaciju u trajanju od jedne minute u znak sjećanja i počasti.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izdao je zapovijed za obilježavanje tragedije na otoku Kornatu, po kojoj će sve vatrogasne postrojbe (JVP, DVD, PVPG, DVDG i IVP HVZ) formirati postroj vatrogasnih vozila i postroj vatrogasaca u radnim vatrogasnim odorama.
Prije počasnog pozdrava, prigodnim govorom i paljenjem svijeća iskazat će poštovanje i počast svim poginulim vatrogascima u Hrvatskoj, s naglaskom na vatrogasce stradale u Kornatskoj tragediji.
Danas bi na otok Kornat, mjesto središnjeg obilježavanja obljetnice tragedije, trebali stići i izaslanici državnog vrha i predstavnici Šibensko-kninske županije te Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. Nakon sveta mise, položit će cvijeće i zapaliti svijeće uz spomen obilježje, kamene kornatske križeve izgrađene na mjestu pogibije dvanaestorice vatrogasaca.
Falite nam, braćo
Ispred Vatrogasnog doma u Šibeniku jutros su položeni vijenci i zapaljene svijeće u sjećanje na kolege stradale u Kornatskoj tragediji.
Od svojih su se kolega i prijatelja danas oprostili i pripadnici DVD Vodice.
"Strah nas je i pomisliti kako bi naše selo danas izgledalo s vama i s novim uspomenama koje smo trebali skupa stvarati. Zadnjih 18 godina smo vas pronalazili samo u starim uspomenama i živim snovima kojih nije bilo malo, a u kojima ste dolazili sa onim starim sjajem u očima, svojstvenim samo vama. Falite nam, braćo, toliko da to ne mogu opisati sve riči ovoga svita. Još jednom kao i svih ovih godina vam poručujemo da vas volimo i da više ništa nije isto bez vas", poručili su vodički vatrogasci.
Kornatska tragedija najveća je nesreća u povijesti hrvatskog vatrogastva, a ovogodišnji program obilježavanja tragedije nosi naziv „6475 dana bez istine“.
Točno točno toliko je dana prošlo od tragičnog stradavanja dvanaestorice vatrogasaca čije obitelji još uvijek nisu dobile odgovor – što se točno dogodilo, zašto su njihovi očevi i sinovi stradali prilikom gašenja suhe trave i niskog raslinja na otoku Kornatu i tko je kriv, nakon što je Dražen Slavica, tadašnji županijski vatrogasni zapovjednik, bio jedini optužen za kornatsku tragediju. Nakon višegodišnjeg suđenja, Slavica je oslobođen krivnje.
U Kornatskoj tragediji prije 18 godina poginuli su vatrogasci iz Šibenika, Tisnog i Vodica i to: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević, Ante Jurićev – Mikulin. Jedini preživjeli, Frane Lučić, pretrpio je teške tjelesne ozlijede.
