Objavljeni detalji drame u Rovinju: Nema teže ozlijeđenih

Nesreća se dogodila u moru kod Rovinja u nedjelju oko 19.30 sati kada su se iz još neutvrđenih razloga sudarile dvije brodice nakon čega je jedna, bez posade, nastavila juriti i zabila se u Obalu palih boraca NOR u blizini benzinske postaje odnosno s pramcem se zabila u obalni zid luke Valdibora.