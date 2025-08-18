Oglas

Pomorska nesreća

Objavljeni detalji drame u Rovinju: Nema teže ozlijeđenih

author
Hina
|
18. kol. 2025. 10:19
17.08.2025., Rovinj - Na Obali Palih boraca gliser se zabio u rivu, ima vise ozlijedjenih. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Nitko nije teže ozlijeđen u pomorskoj nesreći koja se u nedjelju navečer dogodila u moru kod Rovinja kada su se sudarile dvije brodice uslijed čega su gotovo svi putnici s jednog plovila pali u more.

Oglas

Nesreća se dogodila u moru kod Rovinja u nedjelju oko 19.30 sati kada su se iz još neutvrđenih razloga sudarile dvije brodice nakon čega je jedna, bez posade, nastavila juriti i zabila se u Obalu palih boraca NOR u blizini benzinske postaje odnosno s pramcem se zabila u obalni zid luke Valdibora.

Na brodicama se nalazilo ukupno jedanaest osoba.

Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe od policije, tima hitne medicinske pomoći do ekipe vatrogasaca i djelatnik rovinjske Lučke uprave Rovinj.

Ozlijeđeni su promptno zbrinuti, a jedne je osoba s lakšim ozljedama prevezena u pulsku opću bolnicu. Pod kojim je okolnostima došlo do sudara brodica utvrdit će očevid.

Teme
pomorska nesreća rovinj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ