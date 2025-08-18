Užas u Kozari boku: Putnik nožem napao vozača ZET-a

"Vozač autobusa linije 225 oko 6.25 sati, napadnut je na radnom mjestu i to na okretištu Kozari Bok te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati jer je u tijeku postupanje od strane policije", javlja Jutarnji list.