Očevid u tijeku

Užas u Kozari boku: Putnik nožem napao vozača ZET-a

18. kol. 2025. 09:24
U autobusu javnog gradskog prijevoza ZET-a jutros je u Kozari boku došlo do napada na muškarca koji je s ozljedama prebačen u KBC Zagreb.

Policija je dojavu o napadu primila oko 6.15 sati ujutro, a trenutačno je u tijeku očevid. Autobus ZET-a linije 225 trenutačno stoji na stanici obavijen policijskom trakom.

Prema prvim neslužbenim informacijama, ozlijeđeni je vozač autobusa, a netko od putnika ga je napao nožem.

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija.

Iz ZET-a su kratko rekli:

"Vozač autobusa linije 225 oko 6.25 sati, napadnut je na radnom mjestu i to na okretištu Kozari Bok te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati jer je u tijeku postupanje od strane policije", javlja Jutarnji list.

