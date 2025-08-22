Oglas

Policija uhitila trojac: Ispred bara u Makarskoj tukli Ukrajinca

N1 Info
22. kol. 2025. 08:40
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Tri muškarca uhićena su nakon što su ispred bara u Makarskoj pretukli pijanog Ukrajinca (26). Policija nije imala dojavu o događaju, no izašli su na teren nakon što im je poslana snimka na kojoj se vidi kako muškarci izlaze iz lokala i tuku muškarca na podu.

Utvrdili su da se napad na muškarca dogodio u četvrtak oko 21.50 sati.

Policija je za 24sata odgovorila, kako su uhitili troje muškaraca te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničko ponašanje na štetu 26-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je odbio liječničku pomoć.

"Oštećeni koji se nalazio u alkoholiziranom stanju je zajedno s još jednom osobom doveden u policijsku postaju i zadržan kako bi se i nad njima provelo istraživanje vezano uz sumnju u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", odgovorili su na upit te dodali kako će nas nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja obavijestiti o rezultatim

Makarska policija

