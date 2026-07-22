afera geodezija
Obuljen Koržinek: Medijske objave o aferi snimanja su strašne insinuacije i neistine
'Minimum je da oni koji su pisali i govorili neistine da ih prestanu iznositi ukoliko ne pronalaze potrebu za isprikom', tvrdi ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek
Predsjednik Vlade Andrej Plenković nedavno je izjavio da bi se EPPO trebao ispričati ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek jer je 'preko svojih ljudi u medijima (insinuirajući na novinarku Doru Kršul i portal Telegram.hr) izlazio s optužbama da je bila uključena u zlouporabu EU sredstava'. Izjavio je tada i da je sve to bila 'ogromna medijska orkestracija' te da 'to nikakve veze s ministricom osobno nema'. Dodao je i da ju se 'maltretiralo' jer su joj istražitelji 'pregledavali mailove'.
Novinar N1 Andrej Dimitrijević stoga je ministricu kulture i medija pitao slaže li se s premijerovom tvrdnjom oko isprike - odnosno očekuje li da joj se EPPO ispriča. Ministrica je na to odgovorila kako je u protekla dva tjedna više puta komentirala sve oko afere 'Geodezija'.
'Mi dok su trajali izvidi nismo mogli javno iznositi podatke. Izneseno je užasno puno neistina. I minimalni profesionalizam, sada govorim o onima koji i dalje potenciraju tu priču, je da se pročitaju podaci na stranicama koje su sada javne, Ministarstva kulture i medija, pa da se vidi da je to bila jedna strašna insinuacija i neistina. Dakle, mi smo poduzeli hitne mjere neposredno nakon potresa i zato što smo se odlučili za najsuvremeniji pristup uspjeli smo u ovako kratkim rokovima ovako kvalitetno obnoviti više od 500 zgrada. A komentirali smo cijelo vrijeme: ako je bilo tko tijekom takvog postupka pokušao zloupotrijebiti situaciju krize da će taj za to odgovarati.
Međutim i zadnje nagodbe pokazuju da cijeli ovaj postupak nije imao veze s Ministarstvom kulture nego da se novac, ako je bio izvučen, izvukao s Geodetskog fakulteta. To zaista nema nikakve veze s Ministarstvom kulture i medija. Mi smo sve one snimke koje smo naručili dobili. One su naše vlasništvo, one su plaćene po najnižoj cijeni koja je bila iskazana, a ponavljam - za vrijeme izvida to nismo mogli komentirati. Međutim sada je već više od godinu dana sve javno dostupno na našim stranicama i svatko tko želi izvještavati istinito može slobodno pogledati sve te podatke i usporediti s onime što je izlazilo u javnost', izjavila je ministrica Obuljen Koržinek.
Dimitrijević ju je potom pitao zašto bi se EPPO morao ispričati njoj ako je postojala sumnja u zlouporabu sredstava u njenom ministarstvu budući da je natječaj Geodetskom fakultetu dala bez natječaja te da je na kraju, zbog tog posla, uhićen i njen bivši pomoćnik Davor Trupković.
'Dakle sve je napravljeno sukladno zakonu u situaciji krize. Mi smo napravili jedino što smo mogli. Ugovorili smo s javnom institucijom - i to s fakultetom. I od njih smo naručili posao i posao su oni nama isporučili. O tome kako su oni realizirali posao mi na to nismo mogli utjecati. Niti smo to mogli nadzirati niti smo trebali. Za nas je važno bilo da se taj posao napravi. Ja sam nedavno u Bruxellesu u okviru Twinning projekta prezentirala upravo taj dio gdje smo mi koristili najsuvremeniju tehnologiju za popisivanje i procjenu štete što nam je omogućilo da u ovako kratkom roku realiziramo obnovu na više od 500 zgrada. To je stručnjacima od početka jasno i zato kažem da kada se pogledaju rezultati, kada se pogledaju podaci, kada se pogleda sve ono što je javno objavljeno - minimum je, ja ću samo govoriti o onima koji su pisali i govorili, da barem prestanu iznositi neistine ukoliko ne pronalaze potrebu za isprikom', objašnjavala je ministrica.
Dimitrijević ju je podsjetio da je i on tada radio u Telegramu i da njegova kolegica Dora Kršul nije pisala neistine već izvještavala o kriminalu koji se događao ministrici 'pod nosom' te da ne vidi potrebu da joj se ispričava EPPO ili bilo tko iz Telegram.hr-a.
'Ja sam vam odgovorila. Pogotovo ako ste vi tada pratili to ja vas samo mogu uputiti: pogledajte podatke, usporedite ono što se pisalo s javno objavljenim podacima i mislim da o tome doista više ne trebamo razgovarati', odgovorila je ministrica.
Podsjećamo, Županijski sud u Zagrebu donio je 7. srpnja prvu presudu protiv deset osoba, i to slijedom optužnice Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju za pomaganje i poticanje u zlouporabi položaja i ovlasti, pomaganje i poticanje u pranju novca, zloporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.
Kako je izvještavao Jutarnji list ovaj se slučaj odnosi na navodnu koordiniranu korupcijsku shemu koja uključuje, između ostalih, bivšeg pomoćnika ministrice kulture i medija, bivšeg dekana Geodetskog fakulteta i bivšeg profesora, kao i predstavnike privatnih tvrtki. Bivši dekan i bivši profesor optuženi su za manipuliranje s 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta financirana iz fondova EU-a ukupne vrijednosti gotovo 6 milijuna eura, i to na način da su namještali ugovore povlaštenim tvrtkama u zamjenu za nezakonitu proviziju, koristili lažne ili precijenjene ponude te zlouporabili projektna sredstva za osobnu korist.
Sredstva iz fondova EU za 3D snimanje oštećenih objekata, koja je provodio zagrebački Geodetski fakultet, našla su se pod povećalom europskih istražitelja zbog sumnji u preplaćene iznose. Bivši pomoćnik ministrice optužen je za organiziranje da se posao dokumentiranja šteta od potresa povjeri Fakultetu, iako je znao da nema kapacitete za obavljanje tog posla, za omogućavanje dodjele ugovora tvrtki pod kontrolom bivšeg dekana i bivšeg profesora, uz istovremeno ovjeravanje lažnih ili precijenjenih izvješća. Navodnim postupanjem prouzročena je šteta procijenjena na 2,8 milijuna eura, od toga 1,2 milijuna eura na štetu proračuna EU-a, 1,4 milijuna eura na štetu Državnog proračuna Hrvatske i 200.000 eura na štetu Fakulteta geodezije.
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