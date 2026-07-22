Obuljen Koržinek: Medijske objave o aferi snimanja su strašne insinuacije i neistine

'Dakle sve je napravljeno sukladno zakonu u situaciji krize. Mi smo napravili jedino što smo mogli. Ugovorili smo s javnom institucijom - i to s fakultetom. I od njih smo naručili posao i posao su oni nama isporučili. O tome kako su oni realizirali posao mi na to nismo mogli utjecati. Niti smo to mogli nadzirati niti smo trebali. Za nas je važno bilo da se taj posao napravi. Ja sam nedavno u Bruxellesu u okviru Twinning projekta prezentirala upravo taj dio gdje smo mi koristili najsuvremeniju tehnologiju za popisivanje i procjenu štete što nam je omogućilo da u ovako kratkom roku realiziramo obnovu na više od 500 zgrada. To je stručnjacima od početka jasno i zato kažem da kada se pogledaju rezultati, kada se pogledaju podaci, kada se pogleda sve ono što je javno objavljeno - minimum je, ja ću samo govoriti o onima koji su pisali i govorili, da barem prestanu iznositi neistine ukoliko ne pronalaze potrebu za isprikom', objašnjavala je ministrica.