Plenković o benkovačkom festivalu: I sami organizatori su priznali da su pretjerali s provokacijama

"Pozivamo sve na smirenje tenzija, treba poštivati umjetničke slobode. Bilo koji oblik verbalnog i drugog nasilja nam je neprihvatljiv. Policija je reagirala sukladno zakonu. Daje cjelovitu sliku zbivanja. I sami organizatori su priznali da su pretjerali u provokacijama. Ja sam dobio jedno pismo branitelja iz Benkovca. Razmijem ih, da su pogođeni, da se narušava dignitet Domovinskog rata kojeg ćemo uvijek štititi. Hrvatska se izborila za slobodu koja je svakom pojedincu zajamčena, nikome se ne može nametati što će pisati, što će govoriti, a ne daj bože što će misliti. Sloboda svima, sloboda umjetničkom izražavanju, ali tu su i branitelji koji su najviše učinili za hrvatsku slobodu", poručio je premijer, prenosi Dnevnik.hr.