HŽ najavio potpunu obustava željezničkog prometa kroz kolodvor Dugo Selo

Iz HŽ Infrastrukture u četvrtak su izvijestili da će sljedeći tjedan, u razdoblju od 6. do 9. ožujka, doći do potpune obustava željezničkog prometa kroz kolodvor Dugo Selo, pri čemu će vlakova biti zamijenjen autobusima, a dio vlakova će biti otkazan.

Kako su naveli u priopćenju, od četvrtka 6. ožujka do nedjelje 9. ožujka doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dva velika željeznička projekta, modernizaciji dionica Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom. Zbog radova će doći do privremene obustave kompletnog prometa kroz kolodvor Dugo Selo.

Prihvaćen ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom do kraja 2032.

U tom razdoblju dio vlakova bit će zamijenjen autobusima, a dio vlakova otkazan, i to na relacijama Vinkovci – Novska – Zagreb Glavni kolodvor, Osijek – Virovitica – Bjelovar – Zagreb Glavni kolodvor, Koprivnica – Zagreb Glavni kolodvor te Dugo Selo – Zagreb Glavni kolodvor – Harmica i obratno. Detalji za putnike nalaze se na mrežnima stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza, navodi se u priopćenju.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek na današnjoj konferenciji za novinare u Sesvetama kazao je da su radovi, a time i ovakve obustave prometa, neophodni za poboljšanje željezničkog prometa.

“Kako bismo senzibilizirali građane i kako bi se oni mogli organizirati te planirati svoje obaveze u kontekstu korištenja željezničkog prometa, molimo ih za strpljenje te da se dobro informiraju i na vrijeme pripreme. Ako je ikako moguće, neka ta četiri dana koriste alternativne vidove prijevoza”, rekao je.

Dodao je kako se u tome periodu velike gužve i kašnjenja, nažalost, ne mogu izbjeći, kako je Dugo Selo jedan od najprometnijih kolodvora u Hrvatskoj te kako se sve ovo čini kako bi se a tako velike projekte privelo kraju.

Najveći investicijski ciklus u željeznicu

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić rekao je da se na oba projekta rekonstruira postojeći i gradi drugi kolosijek, ukupno na oko 80 kilometara pruge. Na kolodvoru Dugo Selo i novome stajalištu u Sesvetskim Selima izvode se radovi na izgradnji pothodnika, a paralelno se izvode i svi ostali radovi na dijelu pruge između Dugog Sela i Vrbovca poput izgradnje mostova, ugradnje propusta te radovi na kontaktnoj mreži.

HŽ objavio VIDEO: Pogledajte kako NE prelaziti prugu!

Kod Koprivnice ugrađuju se pragovi i tračnice kako bi se u promet pustilo još pet kilometara novoga kolosijeka.

Kršić se ispričao putnicima zbog kašnjenja uzrokovanih radovima, navodeći kako je riječ o najveće investicijskom ciklusu u željeznicu u povijesti Republike Hrvatske u kojemu se ulaže šest milijardi eura u infrastrukturu. “Radova je puno, bit će ih još i više, ali nakon toga svega dobit ćemo željeznicu kakvu Hrvatska zaslužuje”, istaknuo je.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić je kazao kako će posebna regulacija prometa obuhvatiti vlakove koji iz četiri smjera prolaze kroz kolodvor Dugo Selo te se zato očekuju veliki poremećaji u provedbi voznog reda.

Kroz kolodvor Dugo Selo, kako je naveo, prođe oko 20.000 putnika i 145 vlakova radnim danom. Za većinu vlakova bit će organiziran zamjenski autobusni prijevoz. Od petka do nedjelje prigradski vlakovi vozit će do kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će autobusi. Putnici će s kartama za vlak kao alternativni prijevoz moći koristiti autobuse i tramvaje ZET-a.

Po završetku oba projekta, zajedno vrijednih više od pola milijarde eura sufinanciranih iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h.

Završetak svih radova na oba projekta očekuje se početkom 2026., istaknuli su iz HŽ Infrastrukture.

